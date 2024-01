Blut spenden am 26. Januar in Schwendi

Der DRK-Blutspendedienst bittet am Freitag, 26. Januar, von 14.30 bis 19.30 Uhr, in der Veranstaltungshalle in Schwendi um Blutspenden. Ziel des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) zum Jahresbeginn ist, dass Blutspendetermine wie in Schwendi gut besucht werden. „Besonders innerhalb der ersten Wochen nach dem Jahreswechsel kann es erfahrungsgemäß knapp werden. Krankenhäuser fahren den Betrieb hoch und zugleich fallen viele Spenderinnen und Spender urlaubsbedingt oder in Folge von Grippe oder Erkältung für die Blutspende temporär aus“, wird Eberhard Weck, Pressesprecher des DRK-Blutspendedienstes Baden-Württemberg-Hessen, in der Mittelung des DRK zitiert. Blutspendetermine können online reserviert werden unter www.blutspende.de/termine. Knapp eine Stunde sollte für die Blutspende einplanen: Die reine Blutentnahme dauert circa zehn Minuten, die weitere Zeit wird für die Anmeldung, das Ausfüllen des Spendefragebogens, das vertrauliche Arztgespräch und die Ruhepause im Anschluss an die Blutspende benötigt. Weitere Informationen gibt es online auf www.blutspende.de oder unter Telefon 0800/1194911.