Blasmusik macht Freu(n)de!

„Blasmusik macht Freude!“ - Darin sind sich die beiden Musikvereine aus Bußmannshausen und Schwendi wirklich einig. Dennoch macht der Nachtwuchsmangel im Vereinsleben auch nicht vor den beiden Musikvereinen aus der Gemeinde Schwendi halt, wie die Vorstände in einem Schreiben mitteilen. Die Freude am Musizieren - sei es orchestrale Blasmusik, Marschmusik oder das „Einheizen“ im Festzelt - wollen sie an die nächste Generation weitergeben. Doch es scheint immer schwieriger, gerade nach der Pandemie, neue Kinder als Jungmusiker dazuzugewinnen. Natürlich haben das Schlagzeug, die Trompete oder das Saxophon nicht einfach einen On/Off-Knopf und los geht’s mit dem Controller vor dem Bildschirm. Nein, es braucht einige Jahre an Übung und Ausbildung, um gemeinsam Musik machen zu können. Umso wichtiger ist es, den Kindern und Jugendlichen den Spaß am gemeinsamen Musizieren zu vermitteln und sie zu motivieren, Teil des tollen und kameradschaftlichen Vereinslebens werden zu wollen. Und genau deshalb gehen der Musikverein Bußmannshausen und der Musikverein ROTA Schwendi neue Wege in der Nachwuchs-Generierung. In einer gemeinsamen Kooperation findet am Sonntag, 3. März, um 14 Uhr in der Veranstaltungshalle Schwendi ein Kinder- und Familienkonzert für Groß und Klein statt.

Nach einer Idee von Marc-Uwe Kling trägt das Konzert den Titel „Der Tag, an dem die Oma das Internet kaputt gemacht hat“. Die beiden Musikvereine werden hierbei gemeinsam eine humorvolle aber auch berührende Geschichte erzählen, in der zwei Geschwister einen Tag bei ihren Großeltern verbringen und es durch ein Missgeschick dazu kommt, dass die „digitale Welt“ nun nicht mehr erreichbar ist. Mist! - Nun müssen sich die beiden wohl eine andere Beschäftigung suchen. Welche das sein wird und wie es dazu kommt, wird durch eine Art „Klang-Bild“ erzählt. Generationsübergreifende Kindheitsmelodien werden durch Hörspiel und untermalende Bild- sowie Videosequenzen zu einem Gesamterlebnis zusammengeführt, das die Emotionen berührt und die Herzen von Klein und Groß höherschlagen lässt. Hierbei werden auch die verschiedenen Instrumente eines Musikvereins vorgestellt.

Dank der Unterstützung mehrerer Musikschulen sind nach dem Konzert noch weitere Musikeinlagen zu hören, wie etwa von der Musikalischen Früherziehung des Kindergarten Schwendi, der Singen-Bewegen-Sprechen-Gruppe des Kindergarten Großschafhausen sowie der Blockflötengruppe der Grundschule Orsenhausen. Währenddessen gibt es Kaffee und Kuchen, was die Besucher der eintrittsfreien Veranstaltung dazu einladen soll, noch ein bisschen länger zu bleiben. Denn im Anschluss an das Konzert haben sie die Möglichkeit, die verschiedenen Instrumente unter Anleitung einmal auszuprobieren sowie Informationen zur musikalischen Ausbildung zu erhalten.