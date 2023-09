Biberacher Straße bleibt länger gesperrt

Die Sanierung der Biberacher Straße in Schwendi sollte eigentlich zum Ferienende abgeschlossen und die dadurch bedingte weiträumige Umleitung hinfällig sein. Doch die Verkehrsteilnehmer müssen sich jetzt weitere zwei Wochen über die Umleitungsstrecken bewegen. Verzögerungen bei der Breitband– und Stromkabelverlegung führten zu einer Verlängerung der Bauarbeiten. Nach Aussage von Bürgermeister Wolfgang Späth soll nun am Montag mit dem Einbau des Asphalts begonnen werden. Anschließend werden die Markierungsarbeiten durchgeführt. Wenn alles klappt, so Wolfgang Späth, könne die Biberacher Straße in der letzten Septemberwoche für den Verkehr freigegeben werden.