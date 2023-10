In knapp vier Wochen ist es so weit: Dann gastiert Drittligist SSV Ulm 1846 im Achtelfinale des WFV-Pokals beim Bezirksligisten Sportfreunde Schwendi. Für Abteilungsleiter Thomas Rohmer steht fest: „Das wird das größte Spiel in der Vereinsgeschichte.“ Das sehen viele Fußballfans in und um Schwendi offensichtlich genauso. Denn nur wenige Tage nach dem Start des Ticketvorverkaufs registriert der Verein bereits rund 400 Buchungen für die Partie am 1. November.

Am 13. September brach Rohmer gemeinsam mit Ausschussmitglied Melanie Hofmann und Trainer Sven Biberacher zur Auslosung nach Stuttgart auf. Den einzigen verbliebenen Bezirksligisten bei dem Event im altehrwürdigen Gazi-Stadion auf der Waldau vertreten zu dürfen, sei eine Ehre gewesen, versichert Rohmer.

Die Reise sollte sich aber auch sportlich bezahlt machen, denn der Abteilungsleiter bescherte seinem Club als Glücksfeen das beste aller Lose: den Gewinner der Partie FV Ravensburg gegen SSV Ulm. Noch galt es einige Stunden abzuwarten. Doch nachdem die Ulmer ihrer Favoritenrolle bei Oberligist souverän FV Ravensburg gerecht geworden waren, standen sie endgültig als Gegner der Sportfreunde fest.

Hilfsangebote aus der ganzen Gemeinde

„Bei mir und vielen anderen im Verein stand in den Tagen danach das Handy nicht mehr still“, berichtet Rohmer von unzähligen Glückwünschen. Ebenso groß war auch die Hilfsbereitschaft. „Viele Personen boten direkt ihre Unterstützung an“, berichtet Rohmer.

Fast die komplette Gemeinde fiebert dem 1. November entgegen. Auch aus Feuerwehr, Reitverein und Narrenzunft sei den Fußballern bereits Hilfsbereitschaft signalisiert worden, so Rohmer.

Viele Helfer werden auch nötig sein. Ein Kartenschalter oder ein Grill wie bei den Bezirksliga-Heimspielen werde nicht ausreichen, stellt Rohmer fest und ergänzt: „Wir werden einen extremen Mehraufwand haben und wesentlich mehr Helfer brauchen.“

Online-Ticketverkauf lief prächtig an

Kurz nach der Auslosung starteten bereits die Vorbereitungen für die Partie an Allerheiligen. Fortan trafen sich die Ausschussmitlieder wöchentlich und brachten beispielsweise erstmals einen Online-Ticketverkauf auf den Weg. Seit Samstag sind die Karten erhältlich, Hinweise über die Sozialen Medien und Mund-zu-Mund-Propaganda zeigten ihre Wirkung.

Rund 400 Tickets sind nach Angaben von Rohmer bereits verkauft. Die hohe Nachfrage führt Rohmer auch auf den Spieltermin zurück. „Der 1. November ist perfekt. Es ist ein Feiertag und außerdem finden an diesem Tag keine anderen Spiele statt.“

Wie viele Zuschauer maximal auf das Gelände dürfen, ist noch Teil der Beratungen im Ausschuss. „Eine Option wäre auch eine Zusatztribüne. Das wäre zwar mit Kosten verbunden, aber wir wollen das Spiel bestmöglich vorbereiten“, sagt Rohmer und möglichst vielen Fans die Gelegenheit bieten, die Ulmer, der derzeit als Tabellenzweiter in der 3. Liga für Furore sorgen, hautnah zu erleben.

Kurzer Draht nach Ulm

Dafür steht Rohmer auch in Kontakt mit dem Geschäftsführer der Spatzen, Markus Thiele, und Teammanager Bastian Noth. Rohmer war selbst einige Jahre als Leiter des Spielbetriebs bei den Ulmern tätig. Thiele und Noth kennt er allerdings aus seiner Zeit als Teammanger beim damaligen Zweitligisten VfR Aalen. Der Draht zwischen Schwendi und Ulm ist dementsprechend kurz.

Trotz des hohen organisatorischen Aufwands versichert Rohmer: „Wir freuen uns auf das Spiel und ich glaube, wir werden ein guter Gastgeber sein.“

Weitere Informationen gibt es online unter www.sf-schwendi.de