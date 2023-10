Bauplatzvergabe per Punktesystem

(beb) ‐ Weil es im Falle des Baugebiets „Hochdorfer Krautgartenäcker“ in Schönebürg bei der Bauplatzvergabe mit Hilfe eines Punktesystems positive Erfahrungen gab, will die Gemeinde Schwendi auch künftig an diesem Vergabesystem festhalten. „Wir sind in Schönebürg gut damit gefahren“, erklärte Daniela Miller vom Bauamt. Mit den von der Gemeinde aufgestellten Kriterien können auch ortsbezogene Bauwillige berücksichtigt werden, „in Schönebürg sind die von der Ortschaft besser gefahren“. Warum sollen wir diese Vorgehensweise über den Haufen schmeißen, wenn es gut funktioniert hat, sprach sich Werner Jans auch künftig für die Anwendung des Punktesystems aus.

Von Seiten des Gesamtgemeinderates wird diese Linie mitgetragen. Damit wird es bei der Bauplatzvergabe in Schwendi zumindest aktuell kein Los- und Windhundverfahren geben.