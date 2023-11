Bauplatzvergabe in Schwendi künftig nach einem Punktesystem

Die Gemeinde Schwendi wird künftig in allen Ortsteilen neu erschlossene Wohnbaugrundstücke nach einem Punktesystem vergeben. Zum ersten Mal angewendet wurde dieses Verfahren beim Baugebiet „Hochdorfer Krautgartenäcker“ in Schönebürg im vergangenen Jahr. Mit durchweg positiven Erfahrungen, wie von der Verwaltung in einer früheren Ratssitzung bilanziert wurde.

Daraufhin hatte der Gemeinderat im September sein Votum dahingehend artikuliert, dass weiterhin mit dem Punktesystem-Verfahren Wohnbaugrundstücke an Interessierte vergeben werden. Die speziell damals für das Baugebiet in Schönebürg aufgestellten Kriterien hat die Verwaltung nun überarbeitet und an die aktuelle Rechtslage angepaßt. Beispielsweise wurde bei den neu gefassten Bauplatzvergabekriterien die Punkteverteilung optimiert und Vereinfachungen bei den einzureichenden Nachweisen vorgenommen. „Am Ablauf des Verfahrens hat sich rein gar nichts verändert“, erklärte Daniela Miller vom Gemeindebauamt bei der Ratssitzung am Montag.

Für Bewerber um Wohnbaugrundstücke in der Gemeinde gilt dabei als Zugangskriterium für das Verfahren: Eine entsprechende Finanzierungsbestätigung durch eine inländische Bank (über den Kauf des Grundstücks und die Errichtung eines Wohngebäudes) in Höhe von mindestens 500.000 Euro muss mit der Bewerbung vorgelegt werden. Auch bei vorhandenem Eigenkapital ist ein Nachweis in dieser Höhe zu erbringen. Das Ratsgremium hat die Bauplatzvergaberichtlinie in der neuen Fassung genehmigt, Heribert Karrer hat sich bei der Abstimmung enthalten.