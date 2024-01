Eine Woche Bauernproteste in Deutschland ist am Montag mit einer Großdemonstration am Brandenburger Tor in Berlin zu Ende gegangen. Am Vorabend setzten Landwirte, aber auch Spediteure erneut ein Zeichen des Protests. Dazu versammelten mehr als 500 Personen am Ortseingang von Schönebürg.

Viele Landwirte hatten sich mit ihren Traktoren bereits am Nachmittag in Wain getroffen, von dort setzte sich die Traktorkolonne mit Ziel Schönebürg in Bewegung. Aufgereiht wie an einer Perlenschnur fuhren die Landwirte über Schwendi und Dietenbronn an den östlichen Ortseingang von Schönebürg. Dort stießen fortlaufend weitere landwirtschaftliche Fahrzeuge, die aus allen Himmelsrichtungen kamen, dazu.

300 Fahrzeuge postieren sich auf den Feldern am Ortseingang

Auf den Feldern beidseitig der Landesstraße wurden die Traktoren platziert, etliche mit blinkenden Lichtern und großflächigen Plakaten, auf denen die Entscheidungen der Bundesregierung kritisiert und mögliche Folgen thematisiert wurden. Aber auch einige LKW-Fahrer reihten sich bei den Protestlern ein, sodass geschätzt etwa 300 Fahrzeuge (vor Ort waren mehr als 500 Personen) in Spalierform neben der Straße Aufstellung genommen hatten.

Ärger über die Sparpläne der Regierung

Die Landesstraße selbst wurde während des Protests von den Fahrzeugen nicht blockiert. Manch einer der durchfahrenden Autofahrer signalisierte mit Hupen oder erhobenem Daumen seine Unterstützung für die Protestierenden. Etliche von ihnen hatten sich angesichts frostiger Temperaturen um das große Mahnfeuer geschart. Am warmen Feuer machten sie in Gesprächen und Diskussionen ihrem Ärger über die Sparpläne der Bundesregierung Luft.

Die Stimmung der Landwirte, der LKW-Fahrer und der vielen Bürger in Schönebürg gegenüber der Ampelregierung konnte durchaus als frostig bezeichnet werden. „Es ist absolut ermutigend, dass sich inzwischen viele Menschen aus der gesamten Gesellschaft hinter unsere Kritik an der Bundesregierung stellen“, sagte ein Landwirt beim Anblick der mächtigen motorisierten Protestszenerie und der großen Zahl von Menschen.