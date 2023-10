Knapp vierstündiger Großeinsatz für Feuerwehren und Rettungsdienste: Am frühen Sonntagnachmittag hat in einem Gebäude in der Ringstraße in Bußmannshausen der Batteriespeicher einer Photovoltaikanlage gebrannt. 100 Einsatzkräfte waren vor Ort.

Nach etwa drei Stunden konnte der Batteriespeicher aus dem Keller ins Freie gebracht werden. Dort erfolgte die weitere Kühlung in einer Spezialwanne mit Wasser. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, die Bewohner des kontaminierten und zunächst unbewohnbaren Hauses kamen bei Angehörigen unter.

Wenn wir den Batteriespeicher aus dem Gebäude bekommen, ist die Gefahr für das Haus gebannt. Florian Kohn

Am Sonntag um 15.21 Uhr ging die Alarmierung der Feuerwehr und der Rettungsdienste raus. Auch über die NINA-Warn-App war die Meldung des Brandes verbreitet worden, mit dem Hinweis, die Bürger sollten das Gebiet meiden. In einem Wohngebäude in zweiter Reihe in der Ringstraße war der Batteriespeicher einer Photovoltaikanlage (vor eineinhalb Jahren installiert) aus zunächst ungeklärter Ursache in Brand geraten.

Auf dem eingerichteten Dekontaminationsplatz wurde nach dem Einsatz die Schutzausrüstung mit Wasser abgespritzt. (Foto: Bernd Baur )

In dem Gebäude, das auch eine Schreinerei beherbergt, hatte der Rauchmelder angeschlagen. Daraufhin wurde von einem Bewohner der Brand gemeldet. In dem Kellerraum, in dem der zirka 100 Kilogramm schwere Batteriespeicher platziert war, entwickelte sich viel Rauch und Hitze, gesundheitsgefährdende Gase traten aus.

Weil beim Brand solcher Batteriespeicher Flußsäure entstehen kann, ist ein vorsichtiges Vorgehen nur unter Atemschutz geboten. Kreisbrandmeisterin Charlotte Ziller

Gefährliche Gasentwicklung möglich

„Weil beim Brand solcher Batteriespeicher Flußsäure entstehen kann, ist ein vorsichtiges Vorgehen nur unter Atemschutz geboten“, erklärte Kreisbrandmeisterin Charlotte Ziller vor Ort. Weil sich zudem ein längerer Einsatz abzeichnete, wurden in der Ringstraße und auf dem Parkplatz gegenüber der Kirche Gerätschaften in Stellung gebracht. Mit Atemschutzgeräten kümmerten sich die beteiligten Feuerwehren (Bußmannshausen, Schwendi, Orsenhausen, Sießen im Wald, Großschafhausen, Laupheim) in Teams darum, den brennenden Batteriespeicher im Keller mit Wasser zu kühlen.

Mit einer Wärmebildkamera wurde die Temperaturentwicklung überwacht. Die Einsatzkräfte waren im Wechsel im Einsatz und wurden anschließend auf dem eingerichteten Dekontaminationsplatz mit Wasser abgespritzt. Das Ablegen der Schutzausrüstung erfolgte in einem Zelt der Feuerwehr Biberach.

100 Einsatzkräfte waren vor Ort. (Foto: Bernd Baur )

In dem betroffenen Haus und den umliegenden Gebäuden in der Ringstrasse hatte ein Mitarbeiter der Netze BW den Strom abgestellt. „Wenn wir den Batteriespeicher aus dem Gebäude bekommen, ist die Gefahr für das Haus gebannt“, erklärte Florian Kohn, Kommandant der Feuerwehr Bußmannshausen und Einsatzleiter.

Nach etwa zweieinhalb Stunden war dies soweit geschafft. Zwei Atemschutzgeräteträger der Laupheimer Wehr, beides ausgebildete Elektriker, hatten den Batteriespeicher im Kellerraum für den Transport nach draußen vorbereitet. Dort wurde er in eine mit Wasser gefüllte Spezialwanne gelegt, um den Kühlungsprozess fortzusetzen.

Weitere Messungen nötig

Das Löschwasser aus dem Kellerraum hatte die Feuerwehr mit Hilfe von Wassersaugern in IBC-Containern gesammelt, die Aufbereitung des kontaminierten Wassers übernimmt eine Fachfirma. Die Schnelleinsatzgruppe (SEG) des Deutschen Rotes Kreuzes (DRK) Schwendi hatte vor Ort ein Zelt aufgebaut, dort wurden die Einsatzkräfte mit Essen und Trinken versorgt. Auch ein Rettungsteam des Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB)war vor Ort.

Während die Anwohner die umliegenden Häuser gegen 19 Uhr wieder betreten durften, wurde das betroffene Gebäude zunächst als unbewohnbar eingestuft. In den folgenden Tagen sollen Untersuchungen und Messungen ergeben, wie lange dies so sein wird.

In dieser Zeit können die Bewohner bei Verwandten unterkommen. Die Höhe des entstandenen Schadens konnte die Polizei am Sonntag noch nicht beziffern. Das genaue Ausmaß wird erst nach weiteren Prüfungen feststehen. Die Schutzausrüstung der Einsatzkräfte wurde zur weiteren Reinigung nach Biberach gebracht.