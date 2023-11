Ausbildungs-Ass: Zweiter Platz für Schreinerei aus Schwendi

Das teilen die Wirtschaftsjunioren Deutschland (WJD) in einer Pressemitteilung mit. Verliehen wurde die WJD-Auszeichnung am Montag im Bundeswirtschaftsministerium, unter dessen Schirmherrschaft der Preis jährlich vergeben wird. „In Zeiten vieler unbesetzter Lehrstellen ist es wichtiger denn je, sich an die junge Zielgruppe anzupassen und den Ausbildungsprozess modern zu gestalten“, sagt der WJD-Bundesvorsitzende Tobias Hocke.

„Ich freue mich riesig. Viele der Firmen sind große Unternehmen. Da macht es Spaß, als kleiner Handswerksbetrieb ausgezeichnet zu werden“, sagt Eva Mayr, Geschäftsführerin von Mayr & Söhne. Die Schreinerei setzt neben traditionellem Handwerk auf moderne Technik, um Auszubildenden ein breites Spektrum zu vermitteln. So hat die Schreinerei etwa eine Fünf-Achs-CNC-Maschine, die passgenaues Bearbeiten von Holz ermöglicht. Mayr ist überzeugt, dass der Mix aus Tradition und Aktualität zieht: „Wir haben kein Problem, Auszubildende zu bekommen.“

Die „Schwäbische Zeitung“ hatte in der Montagsausgabe bereits über die Nominierung des Betriebs zum „Ausbildungs-Ass“ berichtet. Noch ein weiterer Betrieb aus der Region darf sich über eine Auszeichnung freuen. Lerch Genusswelten aus Biberach hat den Preis in der Kategorie Handel, Industrie, Dienstleistungen gewonnen.