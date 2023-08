Anwohner der Dorfstraße Schwendi beklagt Hochwasserschäden

Offenbar ist Philipp Stehle mit seiner Geduld am Ende. Wieder einmal hatte er in seinem Gebäude in der Dorfstraße 9 in Hörenhausen (ehemaliges Raiffeisenbankgebäude) Hochwasser. „Eigentlich müsste das Wasser ablaufen. Aber der Kanal schluckt nichts mehr“, berichtete er dem Gemeinderat Schwendi und der Verwaltung bei der Bürgerfrageviertelstunde. Wohl verbunden mit der Absicht, dass sich für dieses Problem möglichst schnell eine Lösung finden lässt. Mit diesem Gebäude sei er am tiefsten Punkt von Hörenhausen. „Hier sucht sich das Oberflächenwasser den Weg“, versuchte Bürgermeister Wolfgang Späth eine physikalische Erklärung. „Das ist nicht mein Oberflächenwasser“, argumentierte Stehle. Seit drei Jahren tue sich hier nichts. „Ich bin nicht mehr bereit, bei Hochwasser die Kosten für Schäden zu tragen“, betont er. Auf die Schnelle könne Stehle nicht sagen, wie dieser Problematik Herr zu werden ist, entgegnete Bürgermeister Späth. Auf jeden Fall soll es einen Vororttermin geben, „bei dem wir schauen, wie wir helfen können“, bot Späth an. Einen Lösungsansatz, der zum Erfolg führen kann, hatte das Gemeindeoberhaupt dann bei der Sitzung auch gleich ins Spiel gebracht: „Wir müssen die Dorfstraße als Projekt angehen und in diesem Bereich einen neuen Kanal mit einem größeren Durchmesser verlegen“, so der Bürgermeister.