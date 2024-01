Franz Beckenbauer ist am Sonntag im Alter von 78-Jahren am Sonntag gestorben. Der Tod der Fußball-Legende weckt Erinnerungen an einen Besuch Beckenbauers vor rund 20 Jahren in Schwendi.

Große Bestürzung über den Tod von Fußball-Legende Franz Beckenbauer. Der „Kaiser“ ist am Sonntag im Alter von 78-Jahren gestorben. Beckenbauer galt vielen als „Lichtgestalt“ - er war Weltmeister als Spieler und Trainer, 2006 holte er die Fußball-Weltmeisterschaft nach Deutschland. In den vergangenen Jahren hatte sich Beckenbauer, wohl auch wegen gesundheitlicher Probleme, aus der Öffentlichkeit weitgehend zurückgezogen.

Vor 20 Jahren, am 23. August 2004, kam der Kaiser in den Golfclub Reischenhof in Wain (Foto: Bernd Baur). Standesgemäß mit dem Hubschrauber. Damals überreichte Erlfried König einen Scheck über 20.000 Euro an die Franz Beckenbauer-Stiftung. Einen Tag später spielte Bayern München gegen Olympia Laupheim vor 11.000 Zuschauern in Laupheim. Das Ergebnis: 2:0 für Laupheim.