Kommunalwahl

40 Bewerber für den neuen Schwendier Gemeinderat

Schwendi / Lesedauer: 3 min

Um die 15 Sitze im Schwendier Gemeinderat bewerben sich bei der Kommunalwahl am 9. Juni 40 Kandidatinnen und Kandidaten. (Foto: Bernd Baur )

Bei der Kommunalwahl am 9. Juni gehen in der Gemeinde Schwendi 40 Kandidatinnen und Kandidaten ins Rennen um die 15 Plätze am Ratstisch. Das sind die Nominierten.