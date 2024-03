Schwendi-Damen 2 sind Meister

Vier Spiele, vier Siege ist die Bilanz unserer Damen 2 in der Staffelliga. Mit Siegen gegen den TC Ehingen, TC Bad Schussenried und den TC Friedrichshafen stellte man die Weichen vor dem Spiel gegen den vermeintlich schwächeren Gegner vom TC Bad Schussenried. Hier wurde es allerdings nochmal spannend. Während Emily Loska ihr Einzel an Position 2 deutlich gewann, verloren Eva Riekenbrauck, Jana Nägele und Clea Geld jeweils im dritten Satz. Unsere Damen ließen sich jedoch nicht von dem 1-3 Rückstand beirren, gewannen beide Doppel und am Ende mit 3-3 aufgrund des besseren Satzverhältnisses. Nun geht es Gegen den TC Ravensburg um den Aufstieg in die Verbandsstaffel. Der TC Ravensburg gewann ebenfalls souverän alle Spiele in der Staffelliga 2 und ist klarer Favorit. Nicht zuletzt, weil mit Francesca Parcelli die amtierende Bezirksmeisterin für Ravensburg aufschlägt. Erst muss jedoch gespielt werden, unsere Damen werden also alles geben.

