Schwendi belegt Platz drei bei den Bezirksmeisterschaften U8

Auch 35 Grad im Schatten konnte die Kinder am 15. Juli nicht von tollen Leistungen beim Bezirksfinale in Schwendi abhalten. Acht Teams waren angetreten, drei Spiele pro Team garantiert, diese jeweils mit Einzel und Doppel. So kamen alle auf ihre Kosten, andersrum gesagt, am Ende des Turniers waren alle stolz und zugleich müde.

Platz eins unter den acht Teilnehmern belegte souverän der TC Ehingen, der im im Finale klar den TC Eschach schlug. Die Bronzemedaille ging an die TA Schwendi 1, die im Spiel um Platz drei gegen Wangen die Oberhand behielten.

Die zweite und dritte Mannschaft sammelten noch etwas Erfahrung, freuten sich schon über den einen oder anderen Sieg und bereiten sich bereits auf die nächste Saison vor.

Bezirksjugendwart Jochen Bucher bedankte sich bei der Tennisabteilung, beglückwünschte die Kinder und deutete bereits an, dass sich der Bezirk auch 2024, Schwendi als Austragungsort sehr gut vorstellen kann.