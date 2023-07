Schwendi 2 wird Meister beim Kids–Cup

Fünf Spiele und fünf Siege war am Ende die Bilanz unserer zweiten Mannschaft im Kids–Cup. Sozusagen klare Sache könnte man meinen, ganz so klar war es dann doch nicht.

Während man gegen Dietenheim, Berkheim, Kirchberg und Wain relativ deutlich gewann, war es gegen die TA SV Orsenhausen megaknapp. An diesem Spieltag traten für Schwendi vier Mädchen an (Kids–Cup spielen Jungs und Mädchen gemischt) und schlugen sich wacker.

Beim Stand von 2:2 nach den Einzeln, ging es in die Doppel. Hier gab es das gleiche Szenario, ein Sieg für beide Seiten und somit entschied am Ende das bessere Satzverhältnis für Schwendi. Der Meistertitel in der Bezirksstaffel bedeutet den Aufstieg in die Staffelliga. Da lediglich Emma Wohnhaas nächstes Jahr in höheren Altersklassen spielen wird, möchte das Team auch nächstes Jahr wieder um den Titelgewinn eine Klasse höher mitspielen.