Orgelkonzert „Dein Wille geschehe“

In der Kirche „Mariä Himmelfahrt“ gibt Gregor Simon am Sonntag, 3. März, um 17 Uhr ein Orgelkonzert mit dem Titel „Dein Wille geschehe“. Es ist zum Gedenken an den 75. Todestag des bedeutenden und verehrten Joannes Baptista Sproll, der als Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart (1927-1949) öffentlich derart gegen die Nationalsozialisten Stellung nahm, dass diese ihn 1938 der Diözese verwiesen, teilt Gregor Simon in einer Pressemeldung mit. Sproll wurde als „Bekenner-Bischof“ in und über Deutschland hinaus bekannt. In Schweinhausen aber ist er 1870 geboren und aufgewachsen und feierte dort auch seine Primiz. Wie viele andere öffentliche Einrichtungen landesweit ist auch das Bildungszentrum in Biberach-Rißegg nach ihm benannt.

Simon spielt zunächst von Johann Sebastian Bach die berühmte Toccata und Fuge d-Moll (BWV 565) sowie zwei Choralvorspiele über „Jesu, meine Freude“. Wie diese haben auch alle weiteren Stücke einen Bezug zur Haltung der Hingabe von J. B. Sproll: „dein Wille geschehe“. So auch die 6. Orgelsonate, d-Moll über den Choral „Vater unser im Himmelreich“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy, die Orgelverse über „Brich dem Hungrigen dein Brot“ von Jana Janca und die Partita „Meine engen Grenzen“ von Gregor Simon. Dieser wird auch Improvisationen zum Besten geben zur Thematik „Glaube - Freude - Prüfung“ und ganz exklusiv zu der von dem Ulmer Künstler Hermann Geyer eigens für diese Kirche geschaffenen Glasfront.