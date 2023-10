Schwarzer Spieltag für die vier Badmintonteams

Durchwachsene Leistung haben die vier Badmintonmannschaften der SG Dornstadt/Laupheim am zweiten Spieltag der laufenden Saison gezeigt. Alle vier Teams konnten am Wochenende vom 21. Oktober keine Punkte holen.

Hoch motiviert trat die ,,Erste‘‘ im ersten Spiel gegen den TSV Altshausen II an. Direkt im Auftakt bewiesen Tim Rieger und Severin Wieja, im 1. HD, Nervenstärke. Es gelang ihnen im Dreisatz den ersten Punkt zu sichern. Im Damendoppel mit Alexandra Wörz und Charlotte Bögelein hingegen ging der Punkt knapp in drei Sätzen an die Gegner. Mit einem hart erkämpften Punkt im Mixed und im 1. HE verlor das Team alle weiteren Spiele. Mit einem Endstand von 3:5 ging es dann weiter zum Abendspiel gegen den Württembergliga-Absteiger TuS Metzingen II. Hier verlor das Team mit einem Endstand von 2:6.

Die Negativbilanz setzte sich bei der SG II fort. Im ersten Spiel gegen den TuS Metzingen II gingen alle Punkte bis auf das 1. HD und das 2. HE an die Gastgeber. Somit verlor das Team mit einem Endstand von 2:6. Im Abendspiel gegen den SSV Ulm lief es nicht besser. Die SG II erkämpfte sich im 1. HD um Korbinian Wieja und Thiemo Sokolowski den 1. Punkt. Thiemo Sokolowski lieferte auch im 2. HE ab.

Überzeugend präsentierte sich Nico Blazevic im 3. HE, der mit 14:21, 21:14 und 21:13, den dritten Punkt für das Team holte. Die 3:5-Niederlage war besiegelt.

Auch die ,,Dritte‘‘ konnte gegen den SSV Ulm nicht abliefern. Nach einer engen Drei-Satz-Niederlage im DD und im 2. HD, konnten Matthias Englert und Carsten Lenk im 1. und im 2. HE überzeugen. Mit einer 2:6-Niederlag traf die Mannschaft im Abendspiel auf den TuS Metzingen II. Hier holte Matthias Englert im 1. HE den Ehrenpunkt für das ersatzgeschwächte Team. Die Begegnung mit dem TuS Metzingen II ging 1:7 verloren.

Ersatzgeschwächt ging auch die ,,Vierte‘‘ gegen den TSV Altshausen IV ins Rennen. Lediglich Romy Stührmann konnte ihr Dameneinzel gewinnen. Die Mannschaft musste sich 1:7 geschlagen geben und im Abendspiel gegen den TSV Ertingen 2:6.