Schwäbisch-Sächsischer Freundeskreis trifft sich zum 30. Mal

Was seit 1991 zwischen Bad Buchau und der Gemeinde Callenberg in Sachsen als „Verwaltungs-Betreuungsgemeinschaft“ begann, hat sich zu einer festen Freundschaft zwischen den ehemaligen Gemeinderäten und Bürgermeistern mit ihren Familien entwickelt. Abwechselnd trifft man sich inzwischen zum 30. Mal, um Land und Leute besser kennen- und verstehenzulernen.

In diesem Jahr reisten die Bad Buchauer nach Callenberg. Das Wiedersehen in der „Alten Schule“ war von großer Herzlichkeit geprägt und bei gutem Essen und Trinken verging die Zeit wie im Fluge. Allerdings musste auch registriert werden, dass sich die Anzahl der Teilnehmer aus Alters- und Gesundheitsgründen spürbar verringert hat.

Das umfangreiche Besuchsprogramm begann mit einem Besuch der Ratsschulbibliothek Zwickau, der ältesten wissenschaftlichen Bibliothek Mitteldeutschlands. Der Direktor gab auf unterhaltsame Weise Einblicke in die 500-jährige Geschichte der Einrichtung und präsentierte die wertvollsten Bestände vom 9. bis ins 19. Jahrhundert. So konnte man Original-Handschriften von Luther und Melanchton bestaunen.

Anschließend genoss man bei gemütlicher Fahrt die Landschaft des schönen Erzgebirges, bis der nächste Programmpunkt erreicht wurde.

Die Firma „Mühle Rasierkultur“ produziert und vertreibt täglich 5000 Rasierpinsel unterschiedlichster Qualität. Hier konnte man in einer hochmodernen Produktionsanlage den Unternehmergeist des sächsischen Mittelstandes eindrucksvoll erleben.

Der Tag wurde mit dem Besuch einer Schauköhlerei abgerundet. Das traditionelle Köhlerhandwerk wurde in dieser Region lange vor dem Braunkohleabbau in großem Stil betrieben.

Am nächsten Tag wurde die Wirkungsstätte von Karl May in Hohenstein-Ernstthal besucht. Der sachkundige Museumsleiter erläuterte an zahlreichen Exponaten Werk und Biographie dieses weltberühmten und vielgelesenen Schriftstellers.

Beim Abschiedsessen in „Beierleins Hotel“ ließ man die interessanten Tage noch einmal Revue passieren, bevor die Buchauer Delegation die sächsischen Freunde zum Gegenbesuch im nächsten Jahr einlud.