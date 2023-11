Schulkinder freuen sich riesig über neues Fußballtor

Ein großer Wunsch ging am Dienstag, 14. November, für die Schulkinder der Grundschule Dürmentingen in Erfüllung: Endlich ist das lange ersehnte Fußballtor da! „Das Runde muss ins Eckige“ ‐ so sagte Fußballlegende Sepp Herberger. Und das ließen sich die Schulkinder nicht zweimal sagen. Sofort wurde das neue Tor beim Elfmeter Schießen ausprobiert ‐ und Bürgermeister Dietmar Holstein zeigte echte Torwartqualitäten. Auch die Lehrerinnen, die Bauhofmitarbeiter, die Hausmeisterin und die Schulsekretärin durften beweisen, ob sie zielen können. Die ganze Schule freut sich nun über das neue Fußballtor, denn die Pausen werden dadurch noch kurzweiliger und die fußballbegeisterten Kinder können sich nun so richtig austoben. Rektorin Birgit Köhler, das Kollegium und die Schülerinnen und Schüler bedankten sich bei Herrn Bürgermeister Holstein für die Anschaffung des Tores und beim Bauhofteam für die Montage auf dem Pausenhof.

