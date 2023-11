Schulen kooperieren im Namen der Kunst

In der Welt der Kunst ist die Frage „Was ist und kann Kunst“ schon seit jeher ein viel diskutiertes Thema. Doch bei einem Kooperationsprojekt der Gebhard-Müller-Schule (GMS), der Schwarzbach-Schule und der Jugendkunstschule (JUKS) Biberach entstand eine Kunstinstallation, die auf ihre eigene Weise eine Antwort auf diese Frage zu geben scheint.

Unter der Leitung der Modedesignerin und Textilkünstlerin Silke Debler sowie Lehrkräften Sabine Wieland und Daniel Gutschker arbeiteten Schüler und Schülerinnen der GMS und der Schwarzbach-Schule monatelang mit Hingabe und Enthusiasmus an der Kunstinstallation mit dem Titel „VERWOBEN“. Während des gesamten Schaffensprozesses konnte man dabei beobachten, dass sich die Schüler und Schülerinnen gegenseitig halfen und aufeinander angewiesen waren. Selbst während der heißen Hochsommertage hielten die Kunstschaffenden an ihrem Vorhaben fest, belohnten sich aber auch mit Pausen und einer Abkühlung bei einem gemeinsamen Eis. Diese kreative Energie zog interessierte andere Klassen an, die sich beteiligten und ihren Beitrag leisten wollten.

Das Besondere an der Kunstinstallation sind der dahinterliegende Gedanke und der Schaffensprozess. Immer mehr rücken Nachhaltigkeit und Upcycling in den Fokus, weshalb ausschließlich auf alte Materialien gesetzt wurde. Stoffstreifen, Wolle und Kordeln wurden von Hand in grobmaschigen Drahtgeflechten verwoben, bevor diese zusammengesetzt wurden.

Seit dem neuen Schuljahr ziert die farbenfrohe Kunstinstallation die Schwarzbach-Schule und dient als einladendes Willkommenstor. Der Titel „VERWOBEN“ hat dabei doppelten Charakter: Einerseits erinnert die verwendete Technik an das Weben, andererseits symbolisiert das Kunstwerk Einheit und Verknüpfung unterschiedlicher Persönlichkeiten und Hintergründe. Die Essenz des Werkes ‐ Zusammenhalt, Diversität, Zugehörigkeit und Stärke ‐ offenbart sich in den Pfeilern und Farben.

Die Kooperation zwischen GMS, Schwarzbach-Schule und der JUKS Biberach hat nicht nur eine beeindruckende Installation hervorgebracht, sondern den Zusammenhalt verschiedener Menschengruppen gestärkt. „VERWOBEN“ steht als ein bleibendes Zeichen dieser Zusammenarbeit und Verbindung. Auch wenn die Frage, was Kunst ist und kann, nach wie vor ein komplexes Rätsel darstellt, so zeigt dieses Projekt: Kunst kann Menschen zusammenbringen, vereinen und verweben.