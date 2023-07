Schulanfängerkinder erleben „Spannendes“

Am Mittwoch, 12. Juli staunten 20 Schulanfängerkinder sehr, als plötzlich das Martinshorn zu hören war und 2 Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr Stafflangen vor der Kindertagesstätte St. Remigius anhielten. Mehrere Feuerwehrmänner stiegen aus und kamen vor und in die Kita. Nach anfänglicher Aufregung wurde den Kindern erklärt, dass die Feuerwehr heute extra für die Schulanfängerkinder in die Kita kommt und mit ihnen verschiedene Aktionen durchführt. Als erstes stand eine Rettung über das Dach an, da die Kinder sich im Obergeschoss aufhielten. Über eine Leiter wurden sie gesichert auf den Vorplatz der Kita gebracht. Das war ein Erlebnis, bei dem die anderen Kinder, die sich im Erdgeschoss aufhielten, auch gerne dabei gewesen wären.

Nach der Leiterrettung wurde den Schulanfängerkindern das Feuerwehrfahrzeug erklärt und die Kinder staunten als sie erfuhren, was im Feuerwehreinsatzfahrzeug alles drin ist.

Nach einer aufregenden Fahrt im Feuerwehrauto wurde eine echte Brandsituation hergestellt, die Gefahren den Kindern erklärt und diesen Brand durften die Kinder unter Aufsicht der Feuerwehrmänner löschen.

Nach der Rückkehr in den Kindergarten hatten die Schulanfängerkinder viel zu erzählen!!