Schülerinnen erzielen herausragende Leistungen

„Je ne parle pas français?“ Von wegen! Sechs Schülerinnen der Dollinger Realschule glänzten in diesem Jahr bei den DELF–Prüfungen A2 und B1 mit herausragenden Leistungen. Sie bewiesen damit ihre sehr guten Kenntnisse der französischen Sprache, die sie in den letzten Jahren an der Dollinger–Realschule erlernt haben.

Teilgenommen am DELF–Kurs im abgeschlossenen Schuljahr haben Neunt– und Zehntklässlerinnen. Nach der Vorbereitung durch die Französischlehrerin Claudia Feifel–Krause, absolvierten Verena Steinhauser, Lara Hepp, Franziska Bammert, Ronja Hirschle, Alma Scharfe und Larissa Fuß im Juni die schriftliche und im Juli die mündliche Prüfung. Die Korrektur der schriftlichen Prüfung führte das Institut Français in Tübingen durch. Die Abnahme der mündlichen Prüfungen erfolgte an der Dollinger Realschule, ebenfalls durch eine externe Prüferin. Diese war sichtlich beeindruckt von der Sprechfertigkeit der Schülerinnen. Für diese war es vor allem ein Motivationsschub, sich intensiv mit der französischen Sprache und unserem Nachbarland Frankreich zu befassen, um neue Kontakte zu knüpfen oder bestehende lebendiger zu gestalten. Das weltweit anerkannte DELF–Zertifikat (Diplôme d’études en langue française) wird vom französischen Erziehungsministerium vergeben und ist eine Zusatzqualifikation für Schule, Studium und Beruf. DELF wird an der Dollinger–Realschule mittlerweile seit 15 Jahren angeboten.