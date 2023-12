Schüler stimmen sich weihnachtlich ein

Am Freitag, 15. Dezember, fand vormittags der alljährliche Adventsworkshop an der Donau-Bussen-Schule statt. Die Klassen 1 - 4 nahmen mit großer Begeisterung an verschiedenen vorweihnachtlichen Workshops teil. Es gab zahlreiche unterschiedliche Angebote, die auch in diesem Jahr von Eltern der Schüler geleitet wurden.

So konnten die Schüler Schneemänner aus Tontöpfen, Rentiere aus Holz oder Adventsgestecke gestalten. Es wurden Sterne gefaltet, Karten, Engel und Anhänger gebastelt sowie Kerzen verziert. Nicht nur im Technikraum wurden Nagelbilder hergestellt. Außerdem war eine Gruppe außerhalb der Schule unterwegs und sammelte Müll im Bussenwald.

Die Schulküche wurde als Weihnachtsbäckerei genutzt, in der verschiedene Arten von Plätzchen gebacken wurden. Durch den Duft, der sich im ganzen Schulhaus ausbreitete, wuchs die Weihnachtsstimmung.

Zum Abschluss des Workshops versammelten sich alle gemeinsam im Musiksaal. Dort wurden die Ergebnisse der Workshops präsentiert. Frau Häbe und Herr Tress bedankten sich bei den beteiligten Eltern und überreichten ein kleines Geschenk. Zum Abschluss wurde noch zusammen gesungen.