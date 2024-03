Schüler:innen informieren sich über Loverboys

Die Beratungsstelle Brennessel klärte sechs Schulklassen und 20 hauptamtliche Fachkräfte aus der Jugendarbeit im Rahmen von Ausstellungsführungen über die Loverboy-Methode auf. Loverboys sind meist junge Männer zwischen 18 und 30 Jahren, die noch minderjährige Mädchen oder junge Frauen aus allen sozialen Schichten in die Prostitution zwingen. Sie täuschen eine Liebesbeziehung vor und machen sehr geschickt und strategisch emotional von sich abhängig.

Sie suchen sich persönlich oder über soziale Netzwerke Mädchen oder junge Frauen aus, machen diese zu ihrer Traumfrau, umschmeicheln und umgarnen mit teuren Geschenken. Kontakte zum bisherigen sozialen Umfeld, Freund:innen und Familie, werden unterbunden. Ist die Isolation gelungen, erfinden sie eine finanzielle Notlage, wie z.B. eine Verschuldung aufgrund der teuren Medikamente für die kranke Mutter. Die Geldverleiher machen Druck, drohen mit Gewalt, eventuell ist sogar das Leben des Loverboys in Gefahr. Als einzigen Ausweg schlägt er schließlich die Beschaffung von Geld durch Prostitution vor. Durch dieses perfide Vorgehen ist die Masche und das Lügengebilde, das sich dahinter verbirgt, oftmals sehr schwierig für die Betroffenen zu erkennen. Aus Liebe und da ihre Hilfe der einzige Ausweg zu sein scheint, willigen die Betroffenen ein und geraten so durch den zunehmenden Druck, den der Loverboy aufbaut, immer tiefer in die Abhängigkeit.

In der Ausstellungsführung erfuhren die Teilnehmer:innen neben dem Vorgehen auch, was für Indizien es gibt, um einen Loverboy zu erkennen und was sie tun können, wenn sie selbst oder auch Freund:innen in ihrem Umfeld betroffen sind.

Nur wenigen der Schüler:innen war die Loverboy-Methode bekannt. Dennoch ist nicht zuletzt durch die Digitalisierung davon auszugehen, dass die Methode überall, also auch bei uns im ländlichen Raum, angewendet wird. Entscheidend sind Aufklärung und Sensibilisierung von Jugendlichen, Eltern und Fachkräften, um die Masche zu erkennen und dementsprechend handeln zu können. Die Austellungsbesucher:innen waren sich einig: die Ausstellung hat sich gelohnt! Brennessel möchte gemeinsam mit ihren Kooperationspartner:innen des Jugendhaus 9teen und one billion rising die Ausstellung im nächsten Jahr wieder in den Landkreis holen, um über diese perfide Methode zu informieren.