Schüler experimentieren mit Hilfe von CRISPR-Cas

Forscher nutzen CRISPR-Cas, um gezielte Genveränderungen in Organismen vorzunehmen. Ein Gen gezielt in Bakterien durch CRISPR-Cas auszuknocken, hatten sich auch die Schülerinnen und Schüler des derzeit am Pestalozzi-Gymnasium stattfindenden Seminarkurses „Genetik und Ethik“ mit ihrem Lehrer Norbert Huck und die Teilnehmer der Begabten-AG „Biotechnologie“ am Wieland-Gymnasium, die von der Lehrerin Sandra Junginger betreut werden, vorgenommen.

Unterstützung fand die Gruppe durch Prof. Wolfgang Nellen, Geschäftsführer des Unternehmens „BioWissKomm“ und Bildungsreferent Jann Buttlar. In einem zweitägigen Praktikum experimentierten die Nachwuchsforscher an ihrem Projekt, das anschließend ausgewertet wurde. Beim abendlichen Expertenvortrag wurden zusätzlich auch ethische Fragestellungen aufgenommen und diskutiert. Ermöglicht wurde die Veranstaltung durch die finanzielle Unterstützung der Firma Böhringer-Ingelheim und der Fördervereine der beiden Gymnasien.