Schüler entdecken im Zirkus Dürminello ihre Talente

Eine besondere Projektwoche erlebten die Kinder der Grundschule Dürmentingen. Ein Zirkusprojekt mit dem Circus Zappzarap aus Leverkusen wurde organisiert. Denn Rektorin Birgit Köhler wollte zusammen mit ihrem Kollegium den Kindern etwas bieten, wovon sie noch lange profitieren sollten.

Beim zirkuspädagogischen Tag im Februar lernte das Kollegium unter Anleitung von zwei Zirkuspädagogen die Tricks und studierten sieben verschiedene Genres ein: Leiterakrobatik, Feuerakrobatik, Balancieren auf dem Riesenball, Bewegungskunst mit Pois, mit Riesenluftballons, Clowns und Akrobatik. Der März kam, die Zirkusprojektwoche rückte näher, die Plakate wurden gestaltet, die Dekoration gebastelt, die Eintrittskarten verkauft.

Die Kinder fragten sich: „Was sollen wir denn da vorführen? Wir können doch keine Kunststücke! Wie kommt denn der Elefant in die Turnhalle?“. „Kannst Du nicht war gestern“ heißt es beim Circus Zappzarap. Und so war es auch. Am ersten Morgen durften die 72 Schülerinnen und Schüler der Grundschule Dürmentingen die Show des Lehrerkollegiums in der Manege der Turn- und Festhalle erleben und dann entscheiden, was sie die Woche über lernen wollten. Die Zirkuspädagogen Sandra und Martin halfen hierbei, so dass sich am Ende alle Kinder in der passenden Gruppe befanden.

Alle hatten viel Spaß an der Zirkuspädagogik, kleine und größere Schüler arbeiteten gemeinsam und auch die Lehrerinnen durften mal ganz anders als im Unterricht erlebt werden. Um das Programm für die Aufführungen einzustudieren hatte die Mannschaft des „Zirkus Dürminello“ gerade mal drei Tage Zeit.

Am Freitag musste alles sitzen, denn für den Vormittag waren die Hauptproben angesagt, zu denen Bewohner aus der Lebendigen Ortsmitte und die drei Kindergärten der Gesamtgemeinde sowie die Kinderkrippe eingeladen waren. Die beiden Vorstellungen am Freitagnachmittag waren total ausverkauft, denn die Familien der jungen Artisten wollten sehen was diese auf die Beine gestellt hatten. Alle hatten ihr Bestes gegeben. Die Zuschauer spendeten tosenden Applaus.

Realisiert werden konnte das Zirkusprojekt nur durch die finanzielle Unterstützung der Sponsoren und des Schulfördervereins. Rektorin Birgit Köhler dankte allen Sponsoren und allen Eltern, die die Gruppen während der Woche unterstützt, sowie allen, die sonst in irgendeiner Form geholfen hatten.