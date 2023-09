Schüler des GO belegt einen dritten Platz

Lucas Heine kann sich über einen dritten Platz im „Bundeswettbewerb Fremdsprachen“ freuen. Der Schüler des Gymnasiums Ochsenhausen (GO) meisterte die anspruchsvollen Aufgaben, die sehr gute Fremdsprachenkenntnisse voraussetzen. Dabei musste er unter anderem Texte auf Spanisch und Englisch in Form eines Essays verfassen. Daneben gab es auch noch Einzelgespräche auf Spanisch. „Das war eine echte Herausforderung“, betont Lucas Heine, der zurzeit einen fünfstündigen Spanischkurs am GO besucht. „Trotzdem hat es sehr viel Spaß gemacht, zumal man auch mit anderen jungen Leuten aus dem europäischen Ausland ins Gespräch kam“. Im Vorfeld des Wettbewerbs entscheiden sich die Jugendlichen für zwei von 15 zur Auswahl stehenden Fremdsprachen. Wer teilnehmen will, muss einen Videoclip in einer der beiden Wettbewerbssprachen sowie einen Audiobeitrag in der zweiten Sprache einsenden. „Hier war auch Kreativität gefragt,“ erklärt Lucas Heine. Die Jury wählte 50 Bewerber aus, die dann in Mannheim ihr Können in Gesprächen, Spielen und schriftlichen Arbeiten unter Beweis stellten. „Wir sind stolz auf Lucas´ Leistungen und gratulieren ihm ganz herzlich“, freut sich Schulleiterin Elke Ray.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.