Die katholische Erwachsenenbildung Schönebürg bietet am Samstag, 9. März, den Workshop „Ein Tag für die Stimme“.

Die These „Singen kann man, oder man kann es nicht“, ist leider immer noch sehr weit verbreitet. Dabei ist das Phänomen Stimme gar nicht so kompliziert, wie viele Menschen glauben. Es ist ein Instrument, das uns allen zur Verfügung steht und das sogar täglich in Gebrauch ist. Selbstverständlich sind für professionelles Singen viel Übung und auch Talent erforderlich. Wenn man aber lernen und wissen möchte, wie die Stimme funktioniert und arbeitet, ist ein großer Grundstein für freies, angenehmes und gesundes Singen gelegt. Gesangstechnik dient hauptsächlich dazu, Fehler und Spannungen zu beseitigen. Jeder Mensch kann singen, wenn die natürliche Funktionsweise der Stimme nicht behindert wird.

Teilnehmer erfahren in dem Kurs, welche Techniken gesundes Singen möglich machen, welche anatomischen Vorgänge sich im Körper ereignen und auch wie am Ende Musik daraus werden kann. Der Teilnehmerbeitrag leigt bei 25 Euro. Anmeldung bis Samstag, 2. März, telefonisch bei Ute Davis unter 07353/9811343 oder per Mail an [email protected]. Mitzubringen ist ein Vesper für die Pause.