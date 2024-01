Schönebürg

Schönebürger Sternsinger erzielen Rekordergebnis

Schönebürg / Lesedauer: 1 min

Die Sternsinger in Schönebürg. (Foto: Kirchengemeinde )

„Wir gehen von Haus zu Haus und sammeln für Kinder in Not“ so lautet die erste Textzeile des Sternsingerliedes. Mit diesem Segenslied haben die 21 Sternsinger der Kirchengemeinde Schönebürg an 3 Tagen bei der Sternsingeraktion 4100 Euro gesammelt.