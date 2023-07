„No Talent“ sind die Boccia–Meister 2023

In Schönebürg wurde am vergangenen Samstag der NightCup des Bocciaclub „Bären“ Schönebürg ’09 in seiner 13. Auflage ausgetragen. Der Wettergott war der Veranstaltung hold und konnte trotz aufziehender Wolken ohne Unterbrechung durchgespielt werden. Die 40 Startplätze waren im Vorfeld bereits ausgebucht, was die Freude und den Spaß am Bocciasport zeigt.

In acht Gruppen mit fünf Teams wurde auf drei Bahnen die Kugeln geworfen und gestoßen. Immer unter Beobachtung eines Schiedsrichters und die Ergebnisse wurden unmittelbar an die Turnierleitung gemeldet und der Turnierverlauf, die Begegnungen konnten mit den Ergebnissen live verfolgt werden. So konnte heuer auch das Finale live auf Instagram bequem von zu Hause aus verfolgt werden.

Hinter der Veranstaltung stehen der Präsident Rainer Hochdorfer, Vorstand Jonas Hochdorfer und Vize Michael Hochdorfer mit ihrem Team und zahlreichen Helfern. Alle erkennbar am grünen Shirt mit „Bären Logo“. Austragungsort ist der Alfons–Auer–Platz in Schönebürg und ist für die Zuschauer und Fans eine hervorragende Arena, die von oben bequem mit bester Verpflegung die Partien beobachten konnten.

Keine „Ruhige Kugel“ spielten die Teams, eher „Saustarke“ Begegnungen waren zu beobachten. Gespielt wurde „Namenlos au grandios“ vielleicht auch mit einer „Milchschnitte“ in der Tasche. „Duo Infernale“ duellierte sich mit „Duo Hasen–Kreuz“. Kein „Running Gag“ waren die Partien der „Saustall Mädels“ und der Saustall Buaba“. Spannend war heuer auch zu beobachten wer mit wem sich zusammen getan hatte, so formierten sich Cousins, Brüder, beste Freunde und Freundinnen. Auch Vater–Sohn–Gespanne spielten, ein Opa mit seinem Enkel oder ein Schwiegervater mit seinem Schwiegersohn. Ein Sport der generationenübergreifender nicht sein kann. Der jüngste Spieler mit zwölf, war genauso am Start wie ein über 80–Jähriger. Alle hatten Spaß und waren mit Eifer am Cup dabei.

Ehe dann das Finale feststand und die Glocken der Sankt–Gallus–Kirche neun Mal schlugen. Gespielt wurde dieses auf zehn Punkte mit eigens geschaffenen in den Vereinsfarben grünen Kugeln. Bei Flutlicht traf das Team „No Talent“ mit Philipp Auer und Simon Ruf auf „Ruhige Kugel“ mit Isabell und Jochen Ruf. Mit 10:4 konnten die Talentfreien das packende Spiel für sich entscheiden und den Pokal auf dem Treppchen aus der Hand der Ehrenmitglieder in Empfang nehmen.