Nikolausmarkt stimmt mit buntem Programm auf Weihnachten ein

Die 15. Auflage des Schönebürger Nikolausmarkts findet am Samstag, 9. Dezember, statt. Dabei können sich die Besucher von 14 bis 20 Uhr wieder auf einen vielseitigen und unterhaltsamen Markt auf dem Dorfplatz und im Schulgebäude freuen. Nach einer kurzen musikalischen Einführung durch die Jugendkapelle Schönebürg-Mietingen und dem Chor der Grundschule Schwendi-Schönebürg, sowie dem Bläseralarm Mietingen wird um 14 Uhr Ortsvorsteherin Paula Scheffold den Nikolausmarkt offiziell eröffnen.

Musikalisch wird viel Abwechslung geboten

An den rund 30 weihnachtlich dekorierten Hütten gibt es wieder viele selbstgebastelte Artikel und natürlich auch kulinarische Köstlichkeiten zu kaufen und zu genießen. Auch alte Handwerkskunst wird auf dem Markt an einigen Stellen gezeigt. Professionelles Schmieden mit Kindern, Schnitzen in größeren Dimensionen mit der Motorsäge und Glasbläserkunst zum Mitmachen werden geboten.

Musikalisch wird über den ganzen Nachmittag und Abend viel Abwechslung geboten. Neben verschiedenen Gruppen des Musikvereins Schönebürg und dem Bläserarlarm Mietingen, treten auch die Rottumtaler Alphornbläser wieder auf. Um 16 Uhr sorgt auch ein kurzes Orgelkonzert mit Gesang und Panflöte in der benachbarten Pfarrkirche für eine besondere Note.

Im Gebäude der Grundschule gibt es Panflötenklänge mit Wolfgang Ernst und weihnachtliche Klänge des Klarinetten-Ensembles des Musikvereins zu hören. Im Waldcafé kann man sich bei Kaffee, Tee und Kuchen von den kühleren Außentemperaturen wieder etwas erwärmen.

Fürs Kinderprogramm ist ebenfalls gesorgt

Im Schulgebäude finden vor allem auch die Kinder ihr Reich, denn in den Räumlichkeiten erwartet sie ein gutes Unterhalts- und Beschäftigungsprogramm. Eine Märchenerzählerin nimmt die Kinder von zwei bis zehn Jahren mit auf ihre Reise. Außerdem wird in diesem Jahr auch eine Zaubershow von Fynn Wachter geboten.

Auch eine Bilder- und Buchausstellung sowie eine kleine Krippenausstellung sind in diesen Räumen zu bestaunen. Natürlich darf auch der Nikolaus mit Knecht Rupprecht nicht fehlen, er hat gegen 17.15 Uhr sein Kommen angesagt.

Markt endet mit Gesang und Glockengeläut

Kurz nach 18.45 Uhr richtet Bürgermeister Wolfgang Späth ein Grußwort an die Marktbesucher, das von den Alphornbläsern und den Christbaumlobern vom Illertal musikalisch umrahmt wird. Zum Ausklang des Abends gibt es um 19.45 Uhr zum feierlichen Abschluss des Markts Melodien zum Mitsingen mit Laura Hochdorfer und Ute Davis, bevor das Glockengeläut der St.-Gallus-Kirche um 20 Uhr das Marktgeschehen offiziell beendet.

Die Ortschaft Schönebürg und die Schönebürger Vereine bieten also ein vielfältiges Programm. Die Besucher können sich an liebevoll geschmückten Marktständen mit köstlichen Leckereien und Handgefertigtem bei warmen Getränken und Musik auf die Weihnachtszeit einstimmen lassen. Auch ein Christbaumverkauf mit Lieferservice darf wie jedes Jahr nicht fehlen.

Erweiterte Parkmöglichkeiten gibt es beim neuen Friedhof in Richtung Simmisweiler und von Ochsenhausen kommend am Ortseingang. Nähere Informationen zum Programm sind online zu finden unter: www.nikolausmarkt-schoenebuerg.de