Musikalischer Frühlingsbeginn

Das Konzert am Palmsonntag, 24. März, hat Tradition beim Musikverein Schönebürg. Um 19.30 Uhr sind Musikinteressierte in die Lazarus-von-Schwendi-Veranstaltungshalle eingeladen, um zu hören, was die Orchester mit ihren Leitern in den vergangen Wochen vorbereitet und geprobt haben. Dies sind zum einen die Gemeinschaftsjugendkapelle der Musikvereine Mietingen und Schönebürg unter der Leitung von Marek Scheliga und das Blasorchester unter der Stabführung von Erwin Kempter. Mehr als 100 Musikerinnen und Musiker werden an diesem Abend hör- und erlebbar sein.

Marek Scheliga hat für sein letztes Konzert mit den Jugendlichen eine Auswahl aus „The Greatest Showman“, die „Feuerberge“ und die Rockbalade „Enter Sandman“ vorbereitet. Die Übergabe des jungen Ensembles an seinen Nachfolger erfolgt bereits an diesem Abend.

Erwin Kempter stellt seine Truppe dem Publikum mit „Another Opening“ vor. Ein Eröffnungswerk, das spritzig und witzig konzipiert ist und zugleich ein technisch anspruchsvoller musikalischer Spaß. Musikalischer Höhepunkt im ersten Teil sicherlich „The Legend of Maracaibo“. José Alberto Pina hat mit dieser Geschichte, ein Werk geschaffen, das sowohl Musikanten als auch das Publikum berührt.

Für alle Marschliebhaber wird „Unser Kommandant“ zu hören sein. Die Arie des Papageno aus der „Zauberflöte“ von Wolfgang Amadeus Mozart bildete das Thema zum Solokonzert Nr. 1. Franz Watz hat die Sätze kontrastreich angelegt. In selbständigen Variationen kommen die Soloinstrumente toll zur Geltung. An diesem Abend übernehmen diesen Part die Bassklarinette und das Baritonsaxophon.

Die Musikpersönlichkeit Frank Sinatra gibt sich ebenfalls die Ehre. Seine einzigartigen Klassiker wie „New York, New York“ oder „My Way“, um nur einige zu nennen, werden in Frank Sinatra Classics zu hören sein. Den gesanglichen Part übernimmt eine Gesangsgröße aus Schönebürg, die sonst gesanglich in anderen Genres unterwegs ist. Die Gäste dürfen gespannt sein wie dieses Crossover gelingt und der Funke garantiert überspringt.