Jungschauspieler erobern die Herzen

Zum zweiten Mal in der Geschichte des SC Schönebürg ist unter der Initiatorin Verena Laupheimer ein Kindertheater aufgeführt worden. Das Märchen „Jorinde und Joringel“ auf der Freilichtbühne des Musikvereins wurde in gesprochener, gesungener und getanzter Darstellung dargeboten. Dies teilt der SC Schönebürg mit.

Die Geschichte beginnt mit dem jung verliebten Paar Jorinde und Joringel, als sie in ein düsteres und schweigendes Waldstück kommen. Die alten Bäume und die kleinen Füchse wissen nicht, warum kein Vogel mehr im Wald singt, sonst hätten sie die beiden Verliebten gewarnt. So aber wird Jorinde von der bösen Zauberin in eine Nachtigall verwandelt und zu den anderen verzauberten Singvögeln in eine Voliere gesperrt. Sie alle wagten sich einst mit ihrem Liebsten in den Wald. Doch Joringels Liebe ist stark genug, den Bann der Zauberin zu brechen und die Mädchen zu befreien.

Das Märchen „Jorinde und Joringel“ von Katharina Berger nach Erzählungen der Brüder Grimm wurde auf der Freilichtbühne des Musikvereins Schönebürg zu einer abwechslungsreichen und fantastischen Geschichte, gespielt von Kindern im Alter von sechs bis zwölf Jahren gespielt wird.

Zwei Aufführungen gab es vor ausverkauftem Haus, und die jungen Künstlerinnen und Künstler eroberten mit dem Erlernten die Herzen des Publikums. Zum Abschluss hatte manch einer auf der Bühne Freudentränen in den Augen, anhaltender Applaus belohnte die gelungenen Darbietung. Die Darsteller (in Klammern ihre Rolle) waren: Amelie Ruopp (Jorinde), Marcello Salis (Joringel), Marlene Fink (Zauberin), Sina Schmid (Fuchs), Luisa Ruf (Nachtigall), Emil Schlaich (Hirte), Kim Locherer (Fuchs), Alina Egelhofer (Nachteule). In die Rolle der Bäume schlupften Manuel Rechsteiner, Luana Miller, Loris Häußler, Alisa Schmid, Christina Lippert, Lorelei Auer, Selina Schneider, Anni Brugger und Niklas Boeckh. Die Vögel/Mädchen spielten Victoria Ruf, Lena Brugger, Sophia Schneider, Leni Dreyer, Mia Wiedmann, Sabrina Boeckh, Linda Paulat und Mathilda Ruf, die zusätzlich als Traumfee auftrat

Von der Idee bis zur Umsetzung hatte sich ein vierköpfiges Team mit Babara Moll, Ute Davis, Rebecca Häußler und Verena Laupheimer zusammengefunden, das intensiv mit den Kindern probte. Die Requisitenmeister und die künstlerischen, handwerklichen Mitarbeiter schufen ein sehenswertes Bühnenbild. Für die farbenfrohen und eigenhändig genähten Kostüme der Kinder hatten deren Mütter, Omas, Tanten und Verwandten gesorgt.