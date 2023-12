In Sankt Gallus erklingt Weihnachtliche Musik

Der Musikverein Schönebürg lädt am Sonntag, 17. Dezember, um 19 Uhr in die Pfarrkirche ein, um sich musikalisch auf Weihnachten einstimmen zu lassen. Die Gesamtleitung für die besinnliche Stunde hat Dirigent Erwin Kempter. In diesem Jahr präsentiert sich der Saxofon-Satz als Ensemble. Den gesanglichen Part übernimmt an diesem Abend die Musikformation „Klangschmiede“. Und auch Gedanken zum Advent werden nicht fehlen.

Die „Festivus Fanfare“ von Martin Scharnagl eröffnet das festliche Konzert in Sankt Gallus. Weiter erklingt Musik aus dem Finale der 9.Sinfonie, op.125, von Ludwig van Beethoven. Das Konzertstück ist besser bekannt als „Ode an die Freude“ und wurde zur Europahymne ernannt. An diesem Abend ist es als festliches Orchesterwerk zu erleben.

Ein weiterer großer deutscher Komponist ist Wolfgang Amadeus Mozart. Im gleichnamigen Musical wird die Geschichte des Wunderkindes erzählt. Eines der bekanntesten Lieder hieraus ist „Gold von den Sternen“, gesungen von Ute Davis.

Passend zur Vorweihnachtszeit versammelt „The Spirit of Christmas“ fünf wundervolle Weihnachtslieder aus der ganzen Welt in diesem Stück. Es wird gespielt vom Blasorchester des Musikvereins Schönebürg. „Siciliano“ von Pavel Stanék ist ein eindrucksvolles Solowerk für Horn. Die wunderschöne lyrische Melodie wird von Max Hochdorfer vorgetragen. „Gabriella´s Song“ aus dem schwedischen Kinofilm „Wie im Himmel“ berührt seit 2005 die Herzen der Menschen. Als Sängerin tritt hierbei Aline Kempter auf.

Weihnachtlich festlich endet in „A Christmas Festival“ der Konzertabend mit einem meisterhaften Arrangement. Der Zuhörer darf gespannt sein, welche Weihnachtslieder in dieser stillen und musikalischen Nacht verpackt wurden.