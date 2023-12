Freude über schöne Musik in Sankt Gallus

Das Motto des dritten Adventssonntag lautet „Freut euch“, lateinisch „Gaudete“. Die Freude an der Musik war den Akteuren beim Adventskonzert des Musikvereins Schönebürg in der Sankt-Gallus-Kirche anzumerken. Spürbar war die Spielfreude der über 50 Musiker, aber auch die Freude, das Geübte vorzutragen. Dirigent Erwin Kempter hatte wieder ein tolles Programm zusammengestellt und für den gesanglichen Part sorgte die „Klangschmiede“.

Der Altarraum der Pfarrkirche war am Sonntag mit den Akteuren des Musikvereins Schönebürg gut gefüllt und vermochte kaum die stattliche Zahl von Musikern zu fassen. Der imposante Klangkörper eröffnete den Konzertabend festlich mit der „Festivus Fanfare“ von Martin Scharnagl. Das Stück, für feierliche Anlässe komponiert, strahlte mit hohem Blech zu Beginn und am Ende, während im Mittelteil choralartig der warme Klang der Holzbläser den Ruhepol bildete.

Nicht weniger würdig und graziös wartete das nächste Werk auf, Ludwig van Beethovens Musik aus dem Finale der Neunten Sinfonie, op. 125. Passend zum dritten Adventssonntag war das grandiose Werk „An die Freude“. So kennen viele Menschen auf der ganzen Welt die Aussage dieses Stücks „Alle Menschen werden Brüder“, somit wurde die „Ode an die Freude“ zur Europahymne ernannt. In Reihen des Musikvereins sitzen auch Gesangstalente. An diesem Abend war zum einen Ute Davis mit „Gold von den Sternen“ aus dem Musical „Mozart“ zu hören. Diese emotional sehr starke Pop-Ballade mit mitreißender Musik des Blasorchesters beschrieb die Ängste vor dem Unbekannten zu überwinden und in die Welt hinauszugehen, um das Glück zu finden.

Auch stille Momente zum Nachdenken gehören zum Kirchenkonzert des Musikvereins. Ehrenvorsitzender Otto Zoller wählte das zentrale Thema Hoffnung in seinen Gedanken. Die Hoffnung und Freude auf das Weihnachtswunder, die nicht stirbt. Die vier Kerzen am Adventskranz symbolisieren Frieden, Liebe, Glaube und wieder Hoffnung. Die Klangfarbe des Saxophon präsentierte das zehnköpfige Register des Vereins. Der Satz wurde von Rainer Hochdorfer geleitet und er dirigierte „Les Anges Dans Nos Campagnes“. Klanglich schmeichelte unter anderem das Sopran-Saxofon in „Let It Go“ aus dem Musical „Frozen“.

Die Empore gehörte an diesem Abend dem Vokalensemble „Klangschmiede“ unter der Leitung von Stephan Knupfer, die er auch am Klavier begleitete. Abwechslungsreiche weihnachtliche Weisen mit „Night of silence“, „Immanuel“ oder „Feliz Navidad“ wehten von oben in die Ohren der Besucher im Kirchenschiff.

Der Schlussteil gehörte dem Blasorchester des Musikvereins. Der „Geist von Weihnacht“ versammelte fünf wundervolle Weihnachtslieder aus der ganzen Welt in einem Werk. Max Hochdorfer stellte solistisch sein Instrument das Horn in „Siciliano“ vor. In dieser musikalischen lyrischen Melodie musizierte er mit viel Ausdruck. Als weitere Gesangssolistin aus den eigenen Reihen war Aline Kempter in „Gabriella’s Song“ aus dem Film „Wie im Himmel“ zu hören und zu erleben. Der Film berührt immer wieder die Herzen der Menschen, Aline gelang es mit ihrer Stimme die Herzen der Besucher zu erreichen und zu erwärmen.

Einen festlichen Schlusspunkt setzten die Schönebürger Musiker mit dem Weihnachtslieder-Medley „A Christmas Festival“. In einem meisterhaften Arrangement wurden unter anderem „Stille Nacht“ oder „Adeste Fidelis“ verpackt. Die Freude über diese schöne Musik dankten die Zuhörer den Musikern und Sängern mit lang anhaltendem Applaus. Das Blasorchester dankte mit einer „Fantasie über Süßer die Glocken nie klingen“, und die beiden Gesangssolistinnen bereicherten diese wunderschöne Weihnachtsweise stimmlich.