Fest der Bruderschaft „Solidargemeinschaft Dritte Welt“

Ein Fest mit doppeltem Anlass zum Feiern: Die Kirchengemeinde St. Gallus Schönebürg veranstaltet am Sonntag, 10. September, das Fest der über 250 Jahre alten Bruderschaft „Solidargemeinschaft Dritte Welt“. Gepaart ist dieses Event heuer mit dem Jubiläum zur 300–jährigen Weihe des ersten Altares in der Pfarrkirche St. Gallus.

Der Schönebürger Pfarrer Johann Michael Rupf hatte im Jahre 1755 die Arme–Seelen–Bruderschaft in dem Ort gegründet. In der damals verfassten Satzung war geregelt, was jedes Mitglied der Bruderschaft zu tun hatte. Dazu gehörte unter anderem, dass jedes Mitglied pro Jahr eine ganze Stunde um ein glückliches Ende der Sterbenden und um völlige Erlösung der Verstorbenen zu beten hatte. Außerdem galt es gute Werke zu verrichten. An diesen Grundsatz hält sich die Bruderschaft, die im Jahre 1993 in eine „Solidargemeinschaft Dritte Welt“ umfirmierte, auch heute noch. Etwa 80 Mitglieder zählt die Bruderschaft aktuell. Sie engagiert sich zu Gunsten des Klosters in Bonlanden, das mit der Unterstützung aus Schönebürg Straßenkindern im brasilianischen Nova Iguaçu hilft. „Wir spenden dafür jedes Jahr ungefähr 10000 Euro“, berichtet Kirchenpfleger Otto Zoller. Vor allem sind es die Jahresbeiträge der Bruderschafts–Mitglieder, die hier eine Rolle spielen. Aber auch der Erlös des jährlichen Bruderschaftsfestes, das immer am zweiten Sonntag im September über die Bühne geht, fließt in diese Hilfsaktion.

Am Sonntag ist es nun wieder soweit. Das diesjährige Bruderschaftsfest wird allerdings mit einem weiteren Feier–Anlass verknüpft: Die Weihe des ersten Altares in der Kirche St. Gallus jährte sich zum 300. Mal. Genau genommen sind es schon vier Jahre mehr, denn am 10. November 1719 wurde die neu erbaute Pfarrkirche in Schönebürg feierlich eingeweiht. Und damit natürlich auch der Altar darin. „Eigentlich wollten wir dieses Jubiläum 2020 feiern. Doch auf Grund von Corona mussten wir dies bis jetzt verschieben“, erklärt Otto Zoller. Mit einem Holzaufsatz auf Steinen war der ursprüngliche Altar an der östlichen Seite des Chorraumes in dem Gotteshaus gestaltet worden.

Wie es damals üblich war, wurde die Messe in lateinischer Sprache gehalten. Und der Geistliche war während der Liturgie am Altar rückengewandt zu den Gläubigen in der Kirche. Während den Gottesdiensten gab es nur eine Situation, in der der Pfarrer sich dem Volk zuwandte: bei der Predikt auf der Kanzel. Nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil (1962 bis 1965) änderte sich nicht nur die Sprache bei den Gottesdiensten, sondern auch die sogenannten „Volksaltäre“ wurden errichtet. Die Liturgie mit den Gebeten und der Gabenbereitung am Altar zelebrierte der Pfarrer fortan mit Blick zu den Gottesdienstbesuchern. In der Schönebürger Kirche diente ein provisorischer Holz–Volksaltar von 1966 bis 1974 hierfür.

Bei der größeren Altarraumrenovierung im Jahre 1974 erhielt die Kirche St. Gallus dann den heute noch aktuellen Altar aus Rot–Lava. Dieser wurde 1975 von Bischof Georg Moser geweiht. „Somit haben wir heute den dritten Altar in der Kirche“, sagt Otto Zoller. Auch wenn von dem ursprünglichen Altar nichts mehr erhalten ist, wollen die Gläubigen in Schönebürg an dessen Weihe vor über 300 Jahren erinnern.

Dazu gibt es am Sonntag ein feierliches Hochamt mit Pfarrer Martin Ziellenbach in der St. Gallus Kirche. Beginn ist um 10.30 Uhr. Die Musikkapelle Schönebürg gestaltet den Gottesdienst mit. Danach spielt die Kapelle ein Standkonzert vor dem Gemeindehaus und leitet damit zum Bruderschaftsfest über. Die Kirchengemeinde Schönebürg bietet ab 11.30 Uhr auf dem Platz vor dem Gemeindehaus (bei schlechter Witterung drinnen) für die Besucher ein Mittagessen an. Auch Kaffee und Kuchen können sich die Gäste dort schmecken lassen. Der Erlös des Festes wird für die Unterstützung der Straßenkinder in Brasilien verwendet.