Erwin Kempter erhält Ehrennadel in Gold für Dirigententätigkeit

Das Frühjahrskonzert des Musikvereins Schönebürg ist immer der passende Rahmen verdiente Musikerinnen und Musiker zu ehren. So auch am Palmsonntag in der Lazarus-von-Schwendi-Veranstaltungshalle durch der stellvertretenden Kreisverbandsvorstizenden Walter Engesser.

In seiner Laudatio stellte er fest, dass an diesem Konzertabend Musik nicht nur gespielt, sondern zelebriert wurde. Musik sei auch, den Menschen eine Freude zu machen. Die Spielfreude der Ausführenden schwappte auf die Gäste über und zauberte den Gästen ein Lächeln ins Gesicht und in die Herzen. Wichtig in einem Musikverein sei auch junge Menschen zu gewinnen, denn die Jugend ist die Zukunft.

So konnte Engesser an diesem Abend für zehn Jahre Emma Ott, Emilie und Samuel Schmidberger, Anna und Lukas Schultheiß und Jana Wiest gratulieren. Er bewunderte mit welchem Engagement und Verantwortungsbewusstsein die Jugendlichen ihren Verein unterstützen. Für 20 Jahre Verdienste für den Musikverein konnten Theresa Koch, Julia Schlaich und dem dritten Vorstandsmitglied Sina Kempter die Auszeichnung in Silber entgegen nehmen. Die Ausführung in Gold für 30 Jahre erhielten mit Urkunde Christoph Schmid und Thomas Zimmermann.

Eine besondere Auszeichnung erhielt an diesem Abend Erwin Kempter. Walter Engesser lobte an ihm ein Vorbild an Zuverlässigkeit. Was 2002 als Leiter der Jugendkapelle Schönebürg-Schwendi begann, als Leiter des Musikvereins Reinstetten weiterging und heute als Dirigent in seinem Heimatverein mit einem Orchester mit über 60 Musikern, kann sich sehen und hören lassen. Er sei immer für alle Proben und Anlässe bestens vorbereitet und lasse dem Zufall kaum eine Chance. Dafür erhielt er nun die Ehrennadel in Gold für 20 Jahre Dirigententätigkeit.