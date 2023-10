Ein geselliger, schwäbischer und guter Abend

Die Premiere ist geglückt. So lautete das Fazit des ersten Wein-Fein-Fests beim Musikverein Schönebürg. Es war ein stimmungsvoller Abend bei guten Weinen, Begegnungen und netten Gesprächen, kurz gesellig, schwäbisch, gut. In der herbstlich liebevoll dekorierten Kreuzberghalle passte an diesem Weinabend alles. Die Unterhaltungseinlagen trafen den Geschmack der Besucher.

Am Vorabend der Metzelsuppe ging die Veranstaltung des Musikverein über die Bühne. Das Thema Wein stand an diesem Abend klar im Mittelpunkt. Die stattlichen Fässer als Stehtisch und Abstellmöglichkeit fürs Probiergläschen vor der Weintheke luden dazu ein, sich vom Weinfachberater Harald Schmidberger und Dirigent Erwin Kempter inspirieren zu lassen. Ein sagenhafter Secco Rosé mit Waldbeernote, ein heldenhafter Weißburgunder mit Holunderblüte und elegantem Schmelz sowie ein meisterhafter Rotwein, angereichert mit Süßkirsche, Blaubeere und Plaume, so ein Auszug aus der eleganten Weinkarte. So dürfte jeder Besucher für seinen Geschmack das richtige Tröpfchen gefunden haben.

Dazu wurde eine Auswahl an Flammkuchen serviert, sodass im kulinarischen Bereich wohl keine Wünsche offen geblieben sind.

Gemütlich und auch unterhaltsam, so war die Idee der Verantwortlichen für diesen Abend. So eröffneten musikalisch die 3 B diesen Part des Abends. Dahinter verbergen sich begeisterte und junge Blasmusiker aus Baustetten, die in Schönebürg zu sechst aufspielten. Erlesene und feine Blasmusikstücke brachten die Musiker unterhaltsam auf die Bühne.

Schwäbisches Kabarett aus Untersulmetingen, an diesem Abend als Duo „Wa Da Widd“, sorgten für Lacher bei ihren Themen „Männergespräche am Stammtisch“, dass Schwäbisch in der Gendersprache der Zeit voraus ist und dass ein „Eierlöffel“ in der Garage nicht alle Einparkprobleme lösen kann. Dietmar Steimer und Norbert Schlager trafen den Nerv und die Gäste waren gut unterhalten.

Der junge Chor „Kuimba“ aus Schemmerberg sorgte mit auswendig gesungenen Titeln für schöne Momente. Die Stückauswahl der Schönebürger Chorleiterin Ute Davis war sehr gelungen, ob mit Nenas Hit „Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann“ oder mit einem Titel der Feschtbänkler, bestens begleitet am Piano von Laura Hochdorfer und an der Chahon von Markus Schmidberger.

Somit fiel das Fazit des Vorsitzenden Jonas Hochdorfer positiv aus, er war glücklich, dass dieser Veranstaltungsversuch gelungen ist. Hochdorfer lud dann die Besucher ein, den Abend an der Bar mit Weincocktails wie „Red Berry Lover“, „Weißwein Mojito“ oder „Peach Rosé“ ausklingen zu lassen. Der eine oder die andere schwang dann noch das Tanzbein, und einer Neuauflage im kommenden Jahr dürfte nichts im Weg stehen.