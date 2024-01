Dorf- und Kinderfasnet am Wochenende in Schönebürg

Das anstehende Fasnetswochenende in Schönebürg steht in diesem Jahr unter dem Motto „Völlig losgelöst - heute heben wir ab“. Alles dreht sich somit um Raumfahrt und Weltall. Die Kreuzberghalle wird am Samstag, 27. Januar, um 19.11 Uhr zur Raumstation.

Der Mann im Mond wird von oben durchs Fernrohr schauen und das Treiben in der Halle beobachten und kommentieren. Das Dorfgeschehen des vergangenen Jahres wird in der Büttenrede auf- und heiter nachbearbeitet. Auch eine Bäuerin aus Simmisweiler hat sich angekündigt. Die Saustallbude wird den Abend mit einem kosmischen Filmbeitrag bereichern. Mann und Frau darf gespannt sein, welches Thema die junge Generation aufgreift. Für den tänzerischen Part sorgt der Sportverein, auch die Männergarde des SCS erobert wieder die Bühne. Für die gesanglichen Einlagen ist der Musikverein prädestiniert. Die Theatergruppe steuert einen „nonverbalen“ Programmpunkt bei. Nach den Programmpunkten heizen die Saubachguggen mächtig ein.

Am Sonntag, 28. Januar, geht es heiter für die Kleinen ab 13.29 Uhr auf der Raumstation weiter. Bei freiem Eintritt wartet ein buntes Programm von Kinder für Kinder. Dann wird die Kreuzberghalle mit Spielen und Musik zum Partyplaneten. Für die Begleitcrew gibt es Kaffee und Kuchen.