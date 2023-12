Der Regen hält den Nikolaus nicht auf

Der 15. Nikolausmarkt der Schönebürger Vereine und der Ortschaft Schönebürg fand am vergangenen Samstag statt. Selbst der einsetzende Regen tat der Marktstimmung keinen Abbruch. Rund um den Christbaum mit den Handwerkerständen und der Showbühne auf dem Dorfplatz erstrahlten die schön geschmückten Hütten. Handwerkliches und Selbstgemachtes gab es in den einzeln Ständen zu bewundern und kaufen.

Bereits bei der offiziellen Eröffnung um 14 Uhr durch Ortsvorsteherin Paula Scheffold war der Markt schon sehr gut besucht. Die musikalische Einleitung übernahmen die Jugendkapelle Schönebürg-Mietingen, das Vorstufenorchester Schönebürg mit dem Bläseralarm Mietingen und dem Chor der Grundschule Schwendi-Schönebürg. Musikalisch wurden durch verschiedene Ensembles des Musikvereins Schönebürg unter der Leitung von Erwin Kempter, Wolfgang Ernst mit der Panflöte, den Rottumtaler Alphornbläser, und den Christbaumlobern vom Illertal immer wieder Momente zum Innehalten und Zuhören geboten. In der angrenzenden Pfarrkirche Sankt-Gallus konnten sich die Zuhörer mit Panflötenklängen von Wolfgang Ernst, sowie Orgel- und Klaviermusik von Stephan Knupfer, begleitet von Christoph Walter am Schlagzeug und der Gesangsgruppe Klangschmiede auf die Adventszeit einstimmen lassen.

Schmieden für Kinder und Glasblasen zum Mitmachen waren Anziehungspunkte. Im Schulgebäude, welches als Waldcafè geschmückt war, konnte man sich bei Kaffee und Kuchen aufwärmen und einen Blick auf vielfältigen Ausstellungen werfen. Kinder erprobten dort auch ihre handwerklichen Fähigkeiten beim Holzschnitzen oder hörten der Märchenerzählerin bei ihren Geschichten zu oder ließen sich durch die magischen Momente von Fynn Wachter verzaubern.

Natürlich durfte auch der Nikolaus nicht fehlen. Begleitet von Knecht Ruprecht und den Engeln zog er auf den Platz ein. Jedes Kind welches ein Lied oder ein Gedicht vortrug erhielt ein Präsent. Anschließend verteilten er und die Engel Hefenikoläuse an alle anwesenden Kinder.

Selbst der dann einsetzende Regen hinderte Bürgermeister Späth nicht, ein Grußwort an die Besucher zu richten. Dieses wurde kurzfristige in das Waldcafé verlegt, umrahmt von musikalischen Klängen des Musikvereins Schönebürg. Auf der Showbühne gab es neben musikalischer Unterhaltung auch Kunstschnitzen in größeren Dimensionen mit der Motorsäge von Frank Thimian zu Bestaunen.

Zum feierlichen Abschluss sangen Ute Davis und Laura Hochdorfer, begleitet von Musikern des Musikvereins Schönebürg von der Brücke der Grundschule in das Rund des Waldcafés und gemeinsam mit den Gästen wurde die bekannten Lieder „O Tannenbau“ und „Leise rieselt der Schnee“ gesungen. Das Glockengeläut der Sankt-Gallus-Kirche beendete dann den offiziellen Teil des Marktes.