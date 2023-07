Damen der Tennisabteilung Schönebürg steigen in die Bezirksstaffel auf

Die Damenmannschaft der Tennisabteilung Schönebürg hat den Aufstieg in die Bezirksstaffel perfekt gemacht. In einem an Spannung nicht zu überbietenden Finale am letzten Spieltag gelang das Meisterstück. Dies teilt die Tennisabteilung des SC Schönebürg mit. Nach teilweise knappen Siegen gegen Erbach (3:3 gewonnen), Rot bei Laupheim (4:2), Tannheim (5:1) und Dettingen 2 (3:3 gewonnen) und nur einer knappen Niederlage gegen Achstetten 2 (3:3 verloren) durfte in Schönebürg zum Schluss doch gejubelt werden. Am Ende entschied im letzten Spiel gegen Dettingen ein mehr gewonnenes Spiel über den Sieg und den Aufstieg in die Bezirksstaffel. Nach dem letzten Ballwechsel war jedoch noch nicht klar, ob es wirklich auch zur Meisterschaft reichen würde, da das letzte Spiel des Mitkonkurrenten Achstetten verspätet stattfand. Doch am späten Abend konnte endlich gejubelt werden, als das Ergebnis dann feststand. Die Damen der Tennisabteilung des SC Schönebürg haben sich durch ihren aufopferungsvollen Einsatz (bei Temperaturen bis 35 Grad) ihren Erfolg hart erarbeitet. Einen großen Anteil an dem Erfolg hat auch Trainer Markus Denzel. Die Tennisabteilung freut sich riesig über diese gewonnene Meisterschaft der gleichzeitig den Aufstieg in die Bezirksstaffel bedeutet.