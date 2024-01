Schreck in der Morgenstunde: Nahe des Schwendier Teilorts Schönebürg ist am frühen Montagmorgen ein Blockheizkraftwerk explodiert.

Gegen 7.24 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr alarmiert, erklärt die Polizeipressestelle in Ulm auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“. An dem an der Huggenlaubacher Straße zwischen Schönebürg und Dietenbronn gelegenen Blockheizkraftwerk war ein Brand ausgebrochen. Ursache ist nach ersten Einschätzungen eine Explosion.

Menschen kamen nach Auskunft der Polizei nicht zu Schaden. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war ein Großaufgebot an Feuerwehren aus der Region im Einsatz. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf ein benachbartes landwirtschaftliches Anwesen verhindern. Gegen 8.30 Uhr war der Brand bis auf einige Glutnester gelöscht.

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald weitere Informationen vorliegen.