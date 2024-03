Außergewöhnliches Jahr für die Feuerwehr

Ein verstärktes Einsatzaufkommen und die In-Dienst-Stellung eines nagelneuen Einsatzfahrzeuges: Diese beiden Aspekte machten das Jahr 2023 für die Freiwillige Feuerwehr Schönebürg zu einem außergewöhnlichen Jahr.

Mit einer Mannschaftsstärke von 30 Aktiven, darunter drei Frauen, absolvierte die Feuerwehr Schönebürg ihren ehrenamtlichen Dienst im letzten Jahr. Ihrer eigentlichen Aufgabe, der Leistung von Hilfe in Notfällen, musste die Feuerwehr 26 Mal nachgehen. Kommandant Andreas Ruß berichtete bei der Jahreshauptversammlung am Samstag von 26 Einsätzen, denen eine Alarmierung voraus ging. Elfmal ging es dabei um Brandeinsätze, sechs davon wurden durch die Brandmeldeanlage in der Flüchtlingsunterkunft in Dietenbronn hervorgerufen. Bei den elf Einsätzen der Technischen Hilfe waren umgestürzte Bäume der Grund für das Ausrücken der Feuerwehr. Unter anderem wurde die Wehr 2023 dann noch zur Hilfeleistung bei zwei Verkehrsunfällen alarmiert.

Insgesamt leisteten die Feuerwehr-Angehörigen 389 Einsatzstunden, knapp 30 Stunden mehr als im Vorjahr. Als Highlight im letzten Jahr bezeichnete Andreas Ruß die Auslieferung des neuen Feuerwehrfahrzeuges. Bereits im Jahr 2019 hatte der Beschaffungsprozess begonnen, im Juni 2023 war es dann soweit: Ein Mittleres Löschfahrzeug (MLF) mit 1040 Liter Löschwassertank steht der Feuerwehr seither zur Verfügung. In Eigenleistung mit sieben Arbeitseinsätzen hatte die Wehr das Gerätehaus baulich für das neue Fahrzeug vorbereitet, unter anderem durch den Einbau eines neuen Tors. In der Folge absolvierten die Feuerwehr-Aktiven dann auch sechs Sonderproben, um den Umgang mit dem neuen Fahrzeug und der Ausrüstung zu erlernen. „Auch die beste Ausrüstung funktioniert ohne geschultes Personal nicht“, sagte Kommandant Andreas Ruß. „Normale“ Proben wie üblich standen bei der Feuerwehr Schönebürg 22 Mal auf dem Plan, darüber hinaus berichtete Schriftführer Michael Ruß von zahlreichen Aktivitäten der Wehr als Beitrag zum vielfältigen Dorfleben in Schönebürg.

Siegbert Münst (Kassierer), Patrick Sax (Jugendwart) und Ehrenkommandant Peter Hochdorfer (Obmann Altersabteilung) sorgten mit ihren Ausführungen ebenfalls für eine Rückschau auf 2023. Alle Fakten und Ereignisse rund um die Feuerwehr zusammen genommen bündelte Paula Scheffold in der Aussage, „ihr habt ein sehr ereignisreiches Jahr hinter euch“. Zum letzten Mal in ihrer Eigenschaft als Ortsvorsteherin dankte sie der Wehr für ihren Dienst, „ihr opfert viel Zeit für alles“. Neben Einsätzen, die an die Nieren gehen, seien auch schöne Einätze (Nikolausmarkt, Maibaumstellen, Funken) dabei. „Die Feuerwehr Schönebürg ist einfach eine tolle Truppe. Sehr verlässlich und ein toller Rückhalt für die Ortschaft“, lobte Paula Scheffold.

Bürgermeister Wolfgang Späth pflichtete ihr bei. Das Gemeindeoberhaupt nahm bei der Versammlung eine besondere Ehrung vor. Löschmeister Stefan Häußler erhielt für 40 Jahre aktiven Dienst in der Feuerwehr das Ehrenzeichen in Gold. Über 50 Jahre in der Feuerwehr einschließlich der Zeit in der Altersabteilung ist Franz Schmid. Der Kreisfeuerwehrverband Biberach zeichnete ihn dafür aus. Eine Beförderung zum Oberfeuerwehrmann wurde Dominik Häußler ausgesprochen. Keine Veränderungen brachten die zwei Wahlen: Siegbert Münst (Kassierer) und Michael Traub (Ausschussmitglied) wurden in ihren Ämtern bestätigt.