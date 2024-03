Andreas Schick folgt auf Marek Scheliga

Beim Frühjahrskonzert des Musikvereins Schönebürg gestaltet der musikalische Nachwuchs immer den ersten Teil des Konzertabends. So präsentierte Marek Scheliga letztmalig die gut vorbereitete Truppe der Gemeinschaftsjugendkapelle der Musikvereine Mietingen und Schönebürg. So waren es auch die Jugendleiterinnen und die Vorstände beider Vereine, Alexander Schuhmacher und Jonas Hochdorfer, die den Leiter würdig verabschiedeten.

Seit 2017 ging dieser mit den Jugendlichen auf mehrere Wertungsspiele und bereitete auf zahlreichen Hütten- und Probewochenenden diese akribisch für das Anstehende vor. Er hat einen tollen Klangkörper geformt, wie er an diesem Abend hörbar und erlebbar war und ist. Im Musikerblättle „Nachschlag“ des Musikvereins Schönebürg wurde ihm das Jahresinterview 2023 gewidmet. In großen Lettern war aus den Reihen der Jugendlichen zu lesen „Danke Marek“.

Es geht gut weiter und so sind alle Beteiligten happy das Mietinger Eigengewächs Andreas Schick neu in dieses Amt einzusetzen. Der neue Leiter ist selber an der Trompete und Tuba zuhause, war aktiv in der Kreisjugendmusikkapelle und durchlief zur Vorbereitung das Dirigentenmodell beim Blasmusikkreisverband Biberach. So sind die Vorstände beider Vereine froh und stolz, dass es für die Zukunft einfach passt.