Abriss von drei Gebäuden geplant

Auf dem Kreuzberg in Schönebürg soll es in diesem Jahr noch bauliche Veränderungen geben. Die Stiftung Katholische Freie Schule (SKFS) der Diözese Rottenburg-Stuttgart, der das gesamte Kreuzberggelände seit Januar 2023 gehört, plant den Abriss von drei Gebäuden. Darunter auch das frühere Hauptgebäude, das um das Jahr 1890 gebaut wurde.

Eine Wohnnutzung dieser drei Gebäude liegt schon länger nicht mehr vor. Teilweise wurden sie zuletzt als Lagerstätte für diverse Materialien und Gerätschaften genutzt. Sowohl von der Vinzenz-von-Paul-Schule als Sonderpädagogischem Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) mit Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung als auch vom Verein „Kreuzbergkirche“.

Eine Sanierung der drei maroden Gebäude kommt nicht infrage, in den Sommerferien sollen sie abgerissen werden. Die dadurch gewonnenen Freiflächen, zumindest von zwei der dem Abbruch gewidmeten Gebäude, sollen für eine konzeptionelle Weiterentwicklung der Vinzenz-von-Paul-Schule einer neuen Nutzung zugeführt werden. Dabei geht es um eine Erweiterung der Betreuungskapazitäten des Ganztagesbetriebes unter den Gesichtspunkten einer naturpädagogischen Konzeption. Diese beinhaltet demzufolge den Neubau von vier Schutzhütten in Form von Jurten auf dem Kreuzberg.

Im Schulalltag sollen sie für die Schüler und Lehrer der Vinzenz-von-Paul-Schule dann Ausgangs- und Reflexionspunkt für Aktionen und Projekte in und mit der Natur sein. Dem Neubau dieser Jurten hat der Schwendier Gemeinderat in seiner letzten Sitzung zugestimmt. Das Einvernehmen erteilten die Räte auch für die Umnutzung des ehemaligen Personalhauses auf dem Kreuzberggelände. Aufenthaltsräume sollen in diesem Gebäude entstehen, deren Nutzung für die „Phönixklasse“ (Kinder mit Schulabsentismus) vorgesehen ist. Insgesamt werden aktuell 85 Schüler in den Schularten Grundschule, Werkrealschule und im Förderschwerpunkt Lernen auf dem Kreuzberg beschult.

Dass in naher Zukunft eine bauliche Ertüchtigung eines weiteren Gebäudes auf dem Kreuzberg auf den Plan kommen könnte, deutete Bürgermeister Wolfgang Späth an. Demnach wird von der SKFS als Träger die Sanierung der Sporthalle angedacht. Diese wird auch von der Gemeinde mitgenutzt. „Wie wir das unter einen Hut bringen, gilt es zu überlegen“, bezog der Bürgermeister wohl auf eine finanzielle Beteiligung der Kommune an den Sanierungskosten.

