Schöne Feier und tolle Musik zum 40–Jährigen des Kirchenchors

Mit einem Festgottesdienst, dem Gemeindefest und der Ausrichtung des Singens der Riedlinger Chöre feierte der Katholische Kirchenchor St. Georg sein 40–jähriges Bestehen. Es war ein rundum gelungener Tag mit vielen Gästen und schönem Chorgesang. Den Kirchenchor erreichten viele positive Rückmeldungen und auch im Gottesdienst gab es lobende Worte von Pfarrer Walter Stegmann sowie dem stellvertretenden Kirchengemeinderatsvorsitzenden Dietmar Bartnik.

In seiner Predigt ging Pfarrer Walter Stegmann auf die Bedeutung des Kirchenchors ein, der 1983 nach 14 Jahren Pause wiedergegründet wurde. Die Lieder seien nicht nur zur Erbauung der Mitfeiernden, sie seien auch gesungenes Gebet. „Für unsere Kirchengemeinde ist unser Kirchenchor ein großer Schatz“, so der Pfarrer.

Aktuell hat der Chor über 40 Aktive. Sein Dank galt aber allen Sängern und Sängerinnen des Chors, die im Laufe der vergangenen 40 Jahre zum Lobe Gottes und zur Freude der Gemeinde unzählige Gottesdienste musikalisch gestaltet haben.

Sein besonderer Dank galt der aktuellen Chorleiterin Felicitas Berger, die den Chor fordere und fördere und die sowohl traditionelle Messen als auch modernes Liedgut einübe. Zum Jubiläum überreichte er den Vorsitzenden Iris Fricker und Tobias Berger ein großzügiges Geschenk. Der stellvertretende Kirchengemeinderatsvorsitzende Dietmar Bartnik gratulierte zudem mit einer gereimten Rede.

Der Riedlinger Kirchenchor umrahmte die Messe am Morgen, war dabei aber nicht alleine. Er wurde unterstützt von einem Projekt–Kinder– und Jugendchor. Es war ein schönes Bild, wie knapp 40 Kinder und über 35 Erwachsene gemeinsam musizierten. Sie brachten die Besucher mit moderneren geistlichen Liedern zum Mitwippen und Mitklatschen.

Voll besetzt waren alle Bierbänke beim anschließenden Gemeindefest. Der Platz vor dem Kaplaneihaus bot einen schönen Rahmen, bis in den Abend hinein waren die Tische gut belegt. Viele Helferinnen und Helfer aus der Kirchengemeinde, des Abo–Teams und des Kirchenchors sorgten für ein gelungenes Fest.

Am Nachmittag präsentierten sich acht Chöre in der vollbesetzten St. Georgskirche. Das Repertoire reichte von der Kantate über das Volkslied bis zum Rocksong. Die wunderbare Akustik in St. Georg und das aufmerksame Publikum sorgten für ein schönes Konzerterlebnis, ehe am Ende alle Sängerinnen und Sänger zwei Lieder gemeinsam sangen. Ein schöner Abschluss.