Schietwetter im Norden/gute Laune bei der Reisegruppe

Zur fünftägigen Herbstfahrt wurde im Oktober nach Hamburg gestartet. Erstes Ziel war Hannover mit den Herrenhäuser Gärten. Im Großen Garten mit seinen 50 ha befinden sich unter anderem das älteste Heckentheater der Welt, das um 1690 errichtet wurde, etliche Wasserbecken und die von Niki de Saint Phalle gestaltete Grotte.

Am nächsten Tag ging es weiter zur Hamburger Stadtrundfahrt. Diese übermittelte einen ersten Eindruck der weitläufigen Hansestadt mit Speicherstadt, Hafenbereich sowie Innenstadt und endete mit dem Besuch der St. Michaelskirche, liebevoll der „Michel“ genannt.

Der dritte Tag wurde mit einer ausgiebigen Schifffahrt gestartet. Sie führte über das Marschland in den Containerhafen und endete an der Elbphilharmonie. Danach bot sich an, individuell die Speicherstadt, erbaut ab 1883, mit ihren vielfältigen Angeboten zu erkunden. Das Tagesprogramm wurde mit einer eindrucksvollen Rathausführung abgeschlossen und manche Reiseteilnehmer machten sich gut beschirmt auf zum Reeperbahn-Bummel oder Musicalbesuch.

Der letzte Reisetag war dem Konzert im großen Saal in der Elbphilharmonie vorbehalten. Bereits bei der Einführung versprach das Konzert ein Highlight der Reise zu werden. Und man wurde nicht enttäuscht. Eröffnet mit Ludwig van Beethovens „Heiliger Dankgesang eines Genesenen an die Gottheit“ von der Etage 16 aus war eine Besonderheit. Außerdem durfte die Reisegesellschaft teilhaben an der Uraufführung des Auftragswerkes „River“ der Komponistin Helen Grime. Das Musikstück „Sudden Time“ von George Benjamin für großes Orchester war vielleicht nicht „wohlgefällig“, dafür außergewöhnlich. Beendet wurde das Konzert unter Dirigent Kent Nagano wiederum durch Beethoven mit der Symphonie Nr. 2 D-Dur op. 36 in 4 Teilen. Der Nachmittag wurde zum Spaziergang durch Blankenese an die Elbe genutzt und mit einem gemeinsamen brasilianischen Rodizio-Abendessen im portugiesischen Viertel abgeschlossen, sodass die 55 Reiseteilnehmer gut gelaunt den Heimweg antreten konnten.