Weihnachtszauber im Atelier Susanne Schmitt

Wieder ist ein Jahr vergangen und wieder warten viele Menschen auf ein Zeichen aus Schemmerhofen-Alberweiler. Seit Jahren öffnet dort die Künstlerin Susanne Schmitt in der Adventszeit ihr Atelier und stellt ihre Arbeiten vor. Dieses Jahr möchte sie ihr Publikum (vor-)weihnachtlich verzaubern. Ein breites Spektrum von Bildern mit verschiedenen Motiven in unterschiedlichen Techniken und Größen erwartet die Besucher. Besonders beliebt in der Vorweihnachtszeit sind ihre Glaskugeln mit Darstellungen aus der Region. Zusätzlich finden sich heuer auf den Kugeln heitere, besinnliche, aber auch farbenfrohe, bezaubernde Motive. Das Atelier in der Bergstraße 33 ist geöffnet am Samstag und Sonntag, 2. und 3. Dezember, jeweils von 14 bis 18 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung unter 07356/91856 oder 01704345324.