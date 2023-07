Vier Verletzte nach Vorfahrtsmissachtung

Hoher Sachschaden und vier Verletzte sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Samstagnachmittag gegen 15.15 Uhr in Schemmerhofen ereignet hat. Unfallort war die Einmündung B 465/Alte Biberacher Straße. In diesem Bereich beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit für Autos 100 km/h.

Vier Menschen wurden bei dem Unfall verletzt. (Foto: Feuerwehr )

Eine 38–jährige Autofahrerin aus Stuttgart befuhr zunächst die B 465 von Ehingen in Richtung Warthausen. An der genannten Einmündung bog sie nach links in die Alte Biberacher Straße ab. Dabei übersah sie das entgegenkommende Auto eines 40–Jährigen, der die B 465 in Richtung Ehingen befuhr. Die Fahrzeuge stießen zusammen. In jedem der Fahrzeuge befanden sich zwei Insassen, die nach dem Unfall in Krankenhäuser gebracht werden mussten.

Zwei Hunde im Fahrzeug der Unfallverursacherin wurde bei dem Unfall nicht verletzt und konnten durch Angehörige in Obhut genommen werden. An den Autos entstand jeweils Totalschaden von insgesamt 43.000 Euro.