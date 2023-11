Unter Drogen und ohne Führerschein gefahren

Wegen mehrerer Verstöße am Donnerstag in Schemmerhofen muss sich ein 37-Jähriger verantworten. Der Mann war unter Drogen und ohne Führerschein mit einem Fahrzeug unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, fiel der 37-Jährige den Beamten nicht zum ersten Mal auf. Am Donnerstag fuhr er mit seinem Kleinkraftrad gegen 15.45 Uhr in der Hauptstraße und wurde dort kontrolliert. Schnell hatte die Polizei den Verdacht, dass der Mann Rauschgift genommen hatte. Ein Test verlief positiv. Er musste mit ins Krankenhaus, wo ihm eine Ärztin Blut entnahm. Das wird nun untersucht. Auch in seiner Wohnung wurden die Beamten fündig. Denn dort konnten sie Drogenutensilien und Restantragungen von Marihuana feststellen. Da ihm die Behörde seinen Führerschein unlängst entzogen hatte, wird auch deshalb eine Anzeige auf den 37-Jährigen zukommen.